Ольга Бузова станет ведущей нового шоу на телеканале ТНТ

Ольга Бузова получила своё шоу на телеканале ТНТ. Об этом сообщает "Стархит".

Съёмки проекта начнутся летом, а первые серии выйдут в эфир уже осенью.

"Рабочее название шоу – "Звёзды в Африке". Нетрудно догадаться, что вместе с Бузовой в экстремальное путешествие отправятся известные лица российского шоу-бизнеса. Больше подробностей пока выдать не можем, но отсыл к "Последнему герою", конечно, будет. А вот строить любовь от участников никто требовать не станет", – рассказал инсайдер издания.

Ранее сообщалось, что певица и телеведущая Ольга Бузова перед концертом в Волгограде решила сделать откровенный снимок на балконе гостиницы. Подписчики артистки возмутились тем, что фоном для её фото стала церковь.