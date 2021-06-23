10 тысяч свечей. В Барнауле зажгли "огненные картины" в память о погибших в ВОВ

В День памяти и скорби, 22 июня, в России прошла акция "Свеча памяти", приуроченная к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Поучаствовал в мероприятии в том числе и Барнаул, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках акции на Мемориале Славы создали "Огненные картины" в память о погибших. 10 тысяч свечей образовали одну картину и надпись "Барнаул помнит". Свечи зажгли активисты общественных объединений, волонтёры и депутаты молодёжного парламента.

Напомним, что вечером 22 июня Барнаул присоединился к всероссийской акции "Лучи Победы". Прожекторы освещали ночное небо с лестницы Нагорного парка в память о жертвах Великой Отечественной войны.