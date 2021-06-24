Автомобиль Toyota Mark II перевернулся на Новом мосту в Барнауле 24 июня. Как сообщили в ГУ МВД Алтайского края, причиной стало столкновение двух "легковушек". В аварии никто не пострадал. Более того, водители оформили ДТП без участия инспекторов ГИБДД, хотя полиция на место аварии выезжала.

"Авария на Новом мосту. Автомобиль оказался на боку. Работают сотрудники полиции",- рассказали интернет-пользователи в соцсети.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали при опрокидывании иномарки в Приморье. Водитель машины потеряла управление автомобилем, когда снимала клеща со своего плеча.