11 тысяч жителей Барнаула на сутки останутся без горячей воды

С 8 часов 25 июня до 8 часов 26 июня в Барнауле перекроют горячую воду на улицах Попова, Балтийская, Шумакова и проезде Северный Власихинский. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

В компании уточнили, что отключение коснется 11 655 местных жителей. Под него попадают 34 многоквартирных дома, детский сад, школа и 14 административных зданий. Это связано с снятием заглушек и вводом в эксплуатацию обновлённого участка магистрального трубопровода на улице Балтийской.

"На данном участке заменили 300 метров трубы диаметром 500 мм", – уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Напомним, в Барнауле для ремонта теплосети частично ограничили движение транспорта по улице Деповской. Ограничение будет действовать до 22:00 15 июля.