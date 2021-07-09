Еще 50 человек заразились коронавирусом в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 50 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.
Диагноз подтвердился у 10 жителей Горно-Алтайска, у восьми жителей Усть-Канского района, у шести жителей Улаганского района, у шести жителей Усть-Коксинского района, у пяти жителей Майминского района, у трёх жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Турочакского района, у трёх жителей Шебалинского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Чемальского района, у двух жителей Чойского района.
За весь период в регионе выявили 18 295 заражений COVID-19. При этом выздоровели 17 245 пациентов, в том числе 33 – за последние сутки.
Скончался еще один человек с коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 291 летальный случай.
Комментарии
А что вы удивляетесь каждый день? В Горный все едут отдыхать и заражают там друг друга. Из Москвы и других городов везут все туда, Пока не закроют туризм прирост заболевших так и будет увеличиваться.
А его не закроют, так как ВСЕ БАБЛО там крутиться и откаты и прикаты.....
поэтому хватит считать заболевших каждый день и этому удивляться (если мер никаких не принято)