Еще 50 человек заразились коронавирусом в Горном Алтае

В Республике Алтай за минувшие сутки зафиксировали 50 случаев коронавируса, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 10 жителей Горно-Алтайска, у восьми жителей Усть-Канского района, у шести жителей Улаганского района, у шести жителей Усть-Коксинского района, у пяти жителей Майминского района, у трёх жителей Кош-Агачского района, у трёх жителей Турочакского района, у трёх жителей Шебалинского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Чемальского района, у двух жителей Чойского района.

За весь период в регионе выявили 18 295 заражений COVID-19. При этом выздоровели 17 245 пациентов, в том числе 33 – за последние сутки.

Скончался еще один человек с коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 291 летальный случай.