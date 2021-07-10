На Алтае водитель грузовика устроил смертельное ДТП и скрылся

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

61-летний водитель Toyota Cami погиб в столкновении с грузовиком ГАЗ-66, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай. Авария произошла утром 9 июля в Усть-Канском районе на 19 км автодороги "Усть-Кан — Коргон".

"По предварительным данным водитель автомобиля ГАЗ-66, не зарегистрированного в установленном порядке, при движении со стороны с. Тюдрала в направлении с. Усть-Кан, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota Cami", — уточнили в ведомстве.

Мужчина, управлявший иномаркой, от полученных травм скончался до прибытия медиков. Предполагаемый виновник ДТП скрылся, бросив автомобиль.

На следующий день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний местный житель. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.