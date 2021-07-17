Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 17 июля

За прошедшие сутки в Алтайском крае умерло рекордное число пациентов с коронавирусом, а Дмитрий Попов посетил ковидные госпитали в Бийске. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 17 июля – в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае скончался 21 пациент с коронавирусом. Это рекорд за всё время пандемии.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 58 288 человек (+268 за прошедшие сутки). Умерло с начала пандемии 3679 человек. Выздоровели – 47 886 пациентов.
По состоянию на 17 июля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3255 человек.
Глава Минздрава Алтайского края Дмитрий Попов посетил ковидные госпитали в Бийском округе. Профильные лечебные учреждения здесь работают на базе городской больницы № 2 (480 коек) и Бийской центральной районной больницы (250 коек).
Попов отметил, что сейчас в регионе не открывают новых госпиталей, а только лишь возобновляют работу старых.
По словам министра, цель его приезда – ознакомиться с работой учреждений, пообщаться с пациентами и обсудить проблемы, которые требуют министерского вмешательства.
Диагноз подтвердился у 20 жителей города Горно-Алтайска, у 14 жителей Майминского района, у семи жителей Шебалинского района, у четырёх жителей Кош-Агачского района, у четырёх жителей Улаганского района, у четырёх жителей Усть-Канского района, у трёх жителей Турочакского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Чемальского района, у жителя Усть-Коксинского района, у жителя Чойского района.
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О работе
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О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- чем лучше питаться перед прививкой от коронавируса;
- как вакцинироваться от ковида, если заболел после первой прививки;
- куда обращаться, если после прививки от COVID на "Госуслугах" нет электронного сертификата.
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Комментарии
Не ври что в Израиле все в ажуре у меня друг там живет то что 90% вакцинировалось то это правда и спутник 5 у них наш есть а вот только толку ни какого через неделю все стали болеть и умирать как он сказал рано радоваться стали так что вывод очевиден да и в Барнауле после прививки много побочек и смертей только вам олухам про это ни кто не скажет на прямую...