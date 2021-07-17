Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 17 июля

Новый рекорд

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончался 21 пациент с коронавирусом. Это рекорд за всё время пандемии.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 58 288 человек (+268 за прошедшие сутки). Умерло с начала пандемии 3679 человек. Выздоровели – 47 886 пациентов.

По состоянию на 17 июля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3255 человек.