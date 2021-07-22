Три дорожных участка отремонтируют в пригороде Барнаула за 8 млн рублей

В пригороде Барнаула отремонтируют ещё три дорожных участка. На это выделили почти 8 млн рублей, сообщают в мэрии.

Так, на станции Ползуново по ул. Н. Ивлева дорожники обустраивают полукилометровый участок от ж/д моста до ул. Ивкина. Здесь подрядчик выполнит устройство щебёночного покрытия.

В микрорайоне Благодатном в посёлке Центральном сделают разворотную и посадочную площадки на конечной маршрутного такси № 59.

Кроме того, в Научном городке обустроят дорогу по ул. Гвардейской – на участке от ул. Весенней до ул. Пшеничной.

Работы проходят в рамках реализации программы поддержки местных инициатив. Их завершат к 1 октября 2021 года.

Ранее рабочие приступили к благоустройству пешеходных и велодорожек на Павловском тракте в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Сейчас работы идут на двухкилометровом участке от улицы Сельскохозяйственной до Георгиева.