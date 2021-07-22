Рабочие устранили прорыв водопровода в посёлке под Барнаулом

Коммунальные службы устранили повреждение водопровода в посёлке Казенная заимка. Поломка произошла на местном водозаборе.

Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, в дома жителей посёлка начала поступать вода. Напомним, для устранения аварии на водозаборе в пригородном посёлке Барнаула были привлечены две аварийные бригады барнаульского водоканала.

Напомним, что 20 июня магистральный тепловой трубопровод № 33 не выдержал испытания высоким давлением и устроил коммунальный фонтан в районе пересечения улиц Антона Петрова и Попова в Барнауле. Согласно видеозаписи, столб воды поднялся выше крон деревьев.