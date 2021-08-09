Бывший депутат АКЗС Сергей Убраев написал заявление о сложении полномочий председателя реготделения партии "Родина" в Алтайском крае. Решение связано с неудовлетворительными промежуточными результатами в ходе подготовки к осенним выборам 2021 года. Об этом со ссылкой на Убраева пишет "Банкфакс".

Пост руководителя реготделения "Родины" Сергей Убраев занимал с 2013 года. По одной из версий, у партии возникли трудности со сбором подписей для регистрации Убраева на одномандатном округе № 29 по выборам в Алтайское Заксобрание.

"Это моё личное решение, руководство мне не указывало на существующие проблемы, я и сам их вижу. Это, на мой взгляд, мужской поступок, потому что я прекрасно понимаю, что мы могли сработать и лучше", – поделился он. При этом политик исключил возможность своего перехода в другую партию.

Убраев рассказал, что станет рядовым членом партии 19 сентября – сразу после завершения процедуры голосования на выборах в АКЗС и Госдуму. Он отметил, что написал заявление на эту дату, потому что участвует в обеих кампаниях. При этом не исключено, что уход с поста председателя может быть отложен – всё будет зависеть от того, как быстро руководство в Москве определится с преемником.