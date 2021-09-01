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Бывшую воинскую часть в алтайском селе планируют превратить в культурно-спортивный квартал

, ИА "Амител"
На заросшем бурьяном участке может появиться досугово-культурный центр и спортивный комплекс
Село Поспелиха / Фото: Сергей Шаргунов / twitter.com/shargunov

Село Поспелиха / Фото: Сергей Шаргунов / twitter.com/shargunov

На месте ликвидированной воинской части в Поспелихе может появиться новый квартал. Сейчас участок площадью 25 га зарос бурьяном, а здания начали разваливаться. Однако власти района договорились с Министерством обороны России о передаче земли в муниципальную собственность, сообщает пресс-служба АКЗС. Теперь на этом месте может появиться новый районный досугово-культурный центр. На объект уже готовят проектно-сметную документацию, отметил глава Поспелихинского района Игорь Башмаков.

"На сегодняшний день уже проделана большая работа по выделению земельного участка под строительство. Районному бюджету строительство не по силам, поэтому нам необходима поддержка региональных властей, депутатов краевого парламента, для того чтобы наш проект смог успешно попасть не только в краевые программы, но и в национальные проекты", – сказал он.

Также власти рассматривают возможность строительства культурно-спортивного комплекса.

Для этого необходимо включение Поспелихинского района в программу "Развитие сельских территорий" по строительству детского спортивного комплекса с уличными площадками, а также в программу "Комфортная городская среда" по строительству парковой зоны с велосипедными дорожками, местами отдыха и уличным освещением.

"Мы сейчас оцениваем свои последующие шаги по развитию инициативы районных властей. Здесь можно создать полноценное место для организации отдыха и досуга жителей Поспелихи. Для воплощения планов мы можем использовать региональную программу в рамках национального проекта "Комфортная городская среда", созданного по инициативе партии "Единая Россия". В этом году мы осваиваем 760 миллионов, и есть предпосылки, что на следующий год её финансовое наполнение мы будем формировать в несколько больших объёмах. У Поспелихи есть опыт успешного участия в программе – здесь уже реализовано четыре проекта. Также будем прорабатывать и остальные возможности, которые помогут воплотить столь правильное начинание", – отметил председатель краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

1.09.2021 14:11
Виктор

Это намного лучше, чем прийти в запустение, как часто происходит в подобных случаях

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