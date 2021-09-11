Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России. Об этом он заявил во время визита в Барнаул.
"За последнее десятилетие объём потребления алкоголя снизился с 15 литров до 9,1 с пересчётом на этанол. Но вот 2020 год, к сожалению, нам динамики пока не дал, эта цифра остановилась на уровне 2019 года", – сказал министр.
Напомним, что Мурашко проводит рабочую поездку в Барнаул 11 сентября. Он побывает в Алтайском краевом онкологическом диспансере, городских поликлиниках № 9 и № 14, а также в Алтайском краевом кардиологическом диспансере.
После этого глава Минздрава встретится с Виктором Томенко.
Комментарии
Знаменательно что это заявление прозвучало именно во время визита к нам
Перешли на самогон, который трудно проследить.
Снижение потребления - это опасно! Это и неудовлетворенное похмелье, и самогон! Да хуже того, политика - глянет трезвый человек окрест... Да даже простая психология - пока не допил человек не уснет, все его на подвиги тянуть будет!
Снижение потребления, вы серьёзно,а кто сможет посчитать сколько неучтёнки по 150 рублей продаётся на дому кругосуточно
В городе на каждом углу магазины самогоноварения. Значит, полно клиентов