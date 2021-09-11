Мурашко заявил о снижении потребления алкоголя в России

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о снижении потребления алкоголя в России. Об этом он заявил во время визита в Барнаул.

"За последнее десятилетие объём потребления алкоголя снизился с 15 литров до 9,1 с пересчётом на этанол. Но вот 2020 год, к сожалению, нам динамики пока не дал, эта цифра остановилась на уровне 2019 года", – сказал министр.

Напомним, что Мурашко проводит рабочую поездку в Барнаул 11 сентября. Он побывает в Алтайском краевом онкологическом диспансере, городских поликлиниках № 9 и № 14, а также в Алтайском краевом кардиологическом диспансере.

После этого глава Минздрава встретится с Виктором Томенко.