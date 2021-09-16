Отопительный сезон в Барнауле начнётся на следующей неделе

Подавать тепло в дома барнаульцев начнут со следующей недели, сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

После 20 сентября мэрия опубликует документ о старте отопительного сезона. Затем тепло пойдёт во все многоквартирные дома. При этом на текущем этапе отопление уже подключают к социальным объектам города.

Отладка всех отопительных систем займёт порядка двух недель. Повсеместно отопительный сезон начнётся к 10 октября.

Ранее с датой начала отопительного сезона определились в Бийске. По распоряжению мэра Александра Студеникина, в дома жителей наукограда тепло начнёт поступать с 20 сентября.