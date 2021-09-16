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Отопительный сезон в Барнауле начнётся на следующей неделе

, ИА "Амител"
Тепло уже подают к соцобъектам города
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Подавать тепло в дома барнаульцев начнут со следующей недели, сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

После 20 сентября мэрия опубликует документ о старте отопительного сезона. Затем тепло пойдёт во все многоквартирные дома. При этом на текущем этапе отопление уже подключают к социальным объектам города.

Отладка всех отопительных систем займёт порядка двух недель. Повсеместно отопительный сезон начнётся к 10 октября.

Ранее с датой начала отопительного сезона определились в Бийске. По распоряжению мэра Александра Студеникина, в дома жителей наукограда тепло начнёт поступать с 20 сентября.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

16.09.2021 15:03
- гость -

А Бийск намного севернее Барнаула, коли там уже вот-вот начнут, а у нас угрожают растянуть аж до 10 октября?СГК!Кто-то кого-то не понял?Что это за новшество, включит кто-то и где-то, когда захочет!И что значит до 10?Включительно?Что это такое вообще?Ерунда какая то.Никакой конкретики.Раньше хоть и с диким опозданием, но понятно было когда начнут, и когда в доме появится тепло.Ясно, что запуск дело не простое.А в этом году?Чет какая то новация пугающая.

16.09.2021 15:10
Гость

15:03
Согласен полностью! Вообще то постановление главы города Барнаула это документ который обозначает дату начала ОЗП. В данном документе нет срока начала ОЗП растянутого на 20 дней.

16.09.2021 15:11
гость

замерзли в + 22 ?

16.09.2021 15:18
- гость -

А Бийск намного севернее Барнаула

севернее ???
двоечник
мдя

и второй ему поддакивает

16.09.2021 15:21
- гость -

16.09.2021 15:11
гость, сегодня 22, и то на пике часа полтора днем, а в остальное время?Дни короче стали-раз, ночи холоднее-два и т.д. и т.п.Далее-сегодня 22, а завтра сколько будет?Этого даже Гидрометцентр точно сказать не может, а за бортом на секундочку не лето красное.Теперь, всем известно, что процесс запуска не быстрый, это и СГК не скрывает,а послезавтра температура резко опустится вниз, и что?Ведь даже распоряжения о начале ОС еще нет.Зачем вымораживать квартиры, зачем доводить себя до ОРЗ и ОРВИ?Неужто и новая современная и модная зараза не пугает?

16.09.2021 15:25
- гость -

Истерички - купите носки, обогреватель. Мне нормально. Сейчас включат будут все открывать окна. Я не хочу платить деньги на ветер.

16.09.2021 15:26
- гость -

16.09.2021 15:18
- гость -
А я про то и сказал почему в южнее расположенном Бийске не стесняются начать не то чтобы раньше, сколько во время, чем в более северном Барнауле.

16.09.2021 15:26
Виктор

Не надо перетапливать! Пожалуйста! Не хочется в октябре через форточку атмосферу Земли отапливать...

16.09.2021 15:32
- гость -

в Бийск уже все замершие могут выезжать

16.09.2021 15:35
гость

Я не хочу отапливать улицу. Подключайте школы и детские сады, больница и ВУЗЫ, а многоквартирные дома тогда, когда станет прохладно.

16.09.2021 15:43
- гость -

16.09.2021 15:26
Виктор, Вы видимо один из немногих счастливчиков, в квартиры которых круглосуточно и во все комнаты сразу падает солнечный свет?И живете в небоскребе улучшенке на предпоследнем этаже с автономным энергообеспечением?Повезло.А есть очень много народа, которые живут в совсем скромных хрущах, брежневках и прочих бараках, единственным достоинством которых было, есть и будет одно-крыша над головой.И вот вроде и для Сибири их строили, а знаете - выстывают заразы.Да так быстро.Еще и климат резко-континентальный им помощь.Казалось бы сейчас двадцаточка тепла, а дома как то свежо.Предвижу Ваше негодование о якобы плохо утепленной моей хибаре!Так нет, докладываю:Окна пластиковые, полы и стены в коврах (от родителей достались), а все равно уже хожу по избушке в зипуне.Хотя каюсь, зубы еще не остукивают мелодии и ритмы северных народов, но чего тянуть?Чего ждем???

16.09.2021 15:47
- гость -




Блин ну дайте этой тетке в ее квартиру фуфайку, а то отморозит последнее.
Как хорошо что у нас нормальные и адекватные соседи/ люди в доме, не требуют круглогодично отапливать кому холодно тот обогревается обогревателями.

16.09.2021 15:51
- гость -

тепло еще нытики. Вся азия и западная европа живет на обогревателях и каминах зимой.
Хватит морды баловать неженки, закаляйтесь.
вот будет средняя 8 , включат.

16.09.2021 16:02
- гость -

16.09.2021 15:51
- гость -
Ну да, а в странах Африки (да и то,в тех, что южнее) ВООБЩЕ нет ни каминов, ни обогревателей!!!А знаешь почему?Да тепло там, почти всегда тепло, потому и не нужны!А ты думал они там закаленные?Что до Западной Европы, тут ты дружочек слукавил.В некоторых странах, Германии например отопление круглый год, даже летом.И снова знаешь, почему?Не потому, что там лютый холод, а потому, что они могут себе это позволить.Похолодало, пришел домой, раз и включил батарелки.Жаба задавила-выключил.Но!В любом случае они это могут сделаь.А у нас?Все зависит от хотелки левой ноги сначала какого-то чинуши, а потом еще и вот-таких эканомикаф, как ты!((

16.09.2021 16:06
житель барнаула

люди, вы что хотите отапливать улицу или у вас есть ненужные. лишние деньги? за окном плюсовая ещё весь сентябрь будет!!! оденьтесь потеплее и всё , а свежий воздух полезнее, чем задыхаться в духоте

16.09.2021 16:16
- гость -

16.09.2021 16:06
житель барнаула, еще раз и специально для Вас:Отладка всех отопительных систем займёт порядка двух недель. Повсеместно отопительный сезон начнётся к 10 октября!!!
Если начнем не сейчас, а позже, то и весь процесс растянется уже не до 10 октября а куда дальше.Лето кончилось!!!
Сэкономить Вам все равно не удастся.Зажметесь на отоплении, придется раскошеливаться на таблетки, а они ой какие не дешевые!Опыт прошлого даже не говорит об этом, он вопиет!Пора перестать ломать копья.Из года в год повторяются старые песни о главном, одним жарко (их мало, но они шумные), другим холодно.Надо начинать ОС не позднее 20 сентября, и заканчивать не ранее 15 мая.Точка!

16.09.2021 16:22
- гость -

или у вас есть ненужные. лишние деньги?

могу дать номер своей карты

16.09.2021 16:28
Виктор

Ну если кому-то уже сейчас холодно — включите на ночь обогреватель. А всем делать +30 дома в сентябре — не надо. Идёшь осенью по улице, а в домах форточки на максимум распахнуты...

16.09.2021 16:36
- гость -

16.09.2021 16:28
Виктор, во-первых сравните КПД душегрейки, и батарей центрального отопления во всей квартире.И во-вторых посчитайте сколько Вы "сэкономите" гоняя круглосуточно (иначе это малоэффективно) электроприбор, и сравните с оплатой тепловой энергии.Но здесь самое главное все же первое-КПД!

16.09.2021 16:45
- гость -

гоняя круглосуточно
на кой? я на работе больше чем дома, ну работает масляный дома 12 часов трата потребления энергии составляет 22,8 кВт или 84 рубля в день выгоднее отопления

16.09.2021 16:56
- гость -

16.09.2021 16:02
- гость -
Германии например отопление круглый год, даже летом.И снова знаешь, почему?Не потому, что там лютый холод, а потому, что они могут себе это позволить.Похолодало, пришел домой, раз и включил батарелки.Жаба задавила-выключил.Но!В любом случае они это могут сделаь.А у нас?Все зависит от хотелки левой ноги сначала какого-то чинуши, а потом еще и вот-таких эканомикаф, как ты!((

Германия это не вся западная европа. Что касается отопления, то посмотрим как они себе это позволят предстоящей зимой.)
Юнайпер газик по 210-270 получает, вместо 800 липездричество производит на нем , а тариф на электричество для своих на 60 % задрал)) УУУУ при таких прибылях долго ли они топить летом будут

16.09.2021 16:57
- гость -

16.09.2021 16:45
- гость
Масляный работает в одной(!) комнате, с трудом согревает одну(!) комнату, и нажигает при этом на 84 рубля?Теперь посчитайте ,во сколько Вам обойдется обогрев всей квартиры ,используя центральное отопление, и...не поверите, те же деньги.Где экономия?А тепло или только лишь в комнатенке (как правило самой маленькой, так как ее проще нагреть), или во всей квартире, да круглые сутки?Нет, ну если Вы вообще в одного живете, так Вам и отопление и за даром не нужно.

16.09.2021 17:04
Жоржик

16.09.2021 16:57
- гость -

Купите кондиционер, у меня уже много лет работает, в переходный период включаю если холодно и никаких проблем, комнату прогревает замечательно и быстро. И в жару летом охлаждает.
А центральное отопление квартиры вылезет тысячи в 2,5-3 за месяц, при этом я буду вынужден отапливать улицу, чтобы не зажариться или перекрывать батареи, но бабки с меня все равно сдерут. Зачем мне это нужно ?

16.09.2021 17:04
- гость -

16.09.2021 16:56
- гость -
Фишка не в том, что Германия может себе позволить этой зимой.Они жмоты и лучшие времена то были,и лучше дадут дуба, чем к батарее прикоснутся,а в том, что для бюргеров включать или не включать тепло в каждой индивидуальной хате тупо доступно круглый год(!).

16.09.2021 17:04
Виктор

16.09.2021 16:36
- гость -

Зачем круглосуточно? Вечер, ночь, а утром отключаете. Пустую квартиру днём смысла нет обогревать. И обогреватель же не непрерывно работает, а сессиями. До середины ноября так жить можно

16.09.2021 17:08
- гость -

16.09.2021 17:04
- гость -

живи в частном доме, котедже на газовом отоплении, будешь включать отопление когда захочешь и на ту температуру что тебе нужна.
а в скворечниках для всех - условия одинаково плохи во всех странах.

16.09.2021 17:09
- гость -

не , даже я бы сказал, что в пост советском лагере условия по отоплению лучшие в мире.

16.09.2021 17:09
- гость -

16.09.2021 17:04
Жоржик, ну вот смотрите, за централь Вы платите 3 рубля максимум за месяц в отопительный сезон?Разделите трешку на тридцать дней, и...сотка в сутки, не так ли?А тепло при этом по всей хате, верно?И тут же нам предлагают умники гонять керосинку за те же деньги, но получая тепло лишь в ограниченном пространстве в одну комнатушку.Вопрос-в чем экономия?И я даже молчу, как рыба об лед о комфорте при такой арихметике!)))

16.09.2021 17:12
- гость -

16.09.2021 17:08
- гость -
Дяинька(теинька), а ты мне денашкаф дашь на частный дом/коттедж?

16.09.2021 17:40
- гость -

Виктор, поставь краны с теплосчётчиками на батареи и не плати даже зимой! Хе-хе

16.09.2021 17:57
- гость -

16.09.2021 17:12
- гость -
Дяинька(теинька), а ты мне денашкаф дашь на частный дом/коттедж?

Кредиты , пельменничек , банк дает!

16.09.2021 18:55
Океана

16.09.2021 15:43
- гость -
16.09.2021 16:16
- гость -


+10000000000!!!

16.09.2021 20:41
Пионер

84 рубля в день выгоднее отопления * 30 = 2520 месяц для одной комнаты, а у меня их 3 - включайте отопление и не сношайте мозг. проект виктор и на улице поспит

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