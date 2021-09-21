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Хоккеисты "Динамо-Алтай" одержали вторую победу подряд против "Красноярских Рысей"

, ИА "Амител"
По ходу встречи команда уступала 0:2, однако спортсмены смогли переломить игру и закончили с результатом 4:3
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Хоккеисты "Динамо-Алтай" одержали вторую победу подряд в Красноярске. Четвёртый матч первого тура первенства ВХЛ против "Красноярских Рысей" состоялся 21 сентября на льду "Платинум-Арены" и завершился волевой победой барнаульцев с результатом 4:3.

По ходу встречи алтайская команда уступала в счёте 0:2, однако смогла переломить ход игры. Шайбами отметились Виталий Коньков, Владислав Янцен, Евгений Колычев и Илья Орлов.

Напомним, что в третьей встрече 20 сентября барнаульцы также оказались сильнее – 4:0, а на старте первенства 17 и 18 сентября динамовцы дважды уступили красноярцам. В матче открытия сезона барнаульцы проиграли в овертайме – 3:4, а затем уступили в серии послематчевых буллитов со счётом 2:3.

Сейчас "Динамо-Алтай" набрало 6 очков в четырёх играх и возглавило турнирную таблицу первенства. Следующие матчи команда Владислава Хромых проведёт на льду барнаульской "Титов-Арены". 2, 3, 5 и 6 октября соперниками "Динамо-Алтай" станут "Челны" из Набережных Челнов.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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