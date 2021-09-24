Пятница, 24 Сентябрь, 20:42

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,01
€ 85,68
6°


6312185 +23508
Обь
26см +26

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Новости

Уже более двух тысяч домов в Барнауле получили тепло

, ИА "Амител"
Отопительный сезон в краевой столице стартовал 21 сентября
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В Барнауле уже 2067 из 3069 жилых домов получили тепло с начала отопительного сезона, который стартовал 21 сентября. Таким образом, по истечении трёх суток трубы нагрелись в 67% многоквартирных домов краевого центра, сообщает мэрия.

Помимо этого, ресурс подан в 155 детсадов (100%), 20 учреждений допобразования (100%), 86 из 87 школ (99%), а также в 134 из 143 объектов здравоохранения (94%).

Коммунальные службы будут вести работы по подаче тепла и в течение грядущих выходных.

"Если в вашем доме всё ещё нет отопления, информацию можно уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ, только после этого позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях", – напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что почти восемь тысяч барнаульцев останутся без горячей воды 24 сентября.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.09.2021 12:27
- гость -

"Если в вашем доме все еще нет отопления, информацию можно уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ, только после этого позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях", — напомнили в администрации.


Ну да, позвонила. Ответили: вам же сказали в течении двух недель давать будут...

24.09.2021 12:28
гость

Островского, 8 - НЕТ ТЕПЛА!!!
Даем дуба...

24.09.2021 12:41
- гость -

Ну, если из четырех батарей в 3-комнатной квартире журчит и еле-еле теплая одна, то да - подключили))))))))

24.09.2021 12:54
горожанка

На Островского, 16 тоже холодные батареи

Управляющая компания - ХВАТИТ морозить людей, дайте тепло в дома!!!

24.09.2021 12:58
- гость -

На Красноармейском сегодня все три батареи наконец горячие, до того одна была)

24.09.2021 12:58
гость

Комсомольский 75 очень холодно

24.09.2021 13:04
- гость -

Шукшина, 5 - дайте НОРМАЛЬНОЕ отопление! В однокомнатных квартирах вообще нет тепла, в остальных - так, название одно, что чего-то подключили.

24.09.2021 13:08
- гость -

ну и на кой вы тут про отсутствие тепла у себя пишите?

24.09.2021 13:19
тю!

на кой вы тут про отсутствие тепла у себя пишите?

А на той, что дадут через 2 недели, а плату возьмут с 21-го!

24.09.2021 13:21
- гость -

А на той, что дадут через 2 недели, а плату возьмут с 21-го!

счетчик на дом ставить надо. вот и не будешь переплачивать

24.09.2021 13:23
- гость -

2
24.09.2021 13:08
- гость -

ну и на кой вы тут про отсутствие тепла у себя пишите?
----------------------
Дозвонился диспетчеру , говорит а вы не видите в интернете в новостях говорят, что у 117 домов нет из-за аварии. Вот вы в этих 117.

Чудненко 11 нет горячей воды и отполения. в квартире 17.

24.09.2021 13:36
- гость -

А на той, что дадут через 2 недели, а плату возьмут с 21-го!


тупитите верно. сколько намотало по ОДС то и выставят

в барнауле 99% домов с счетчиками

24.09.2021 14:25
- гость -

Не уже, а всего...
И все потому что руководят Борщи и Лопаты.
Слушай, а кто должен ремонтировать этот мост?
Два дорожных начальника. Борщ и Лопата.
Никак не могут договориться.
Вот граница моего района. Левый берег реки Вертопрашки.
Мост обязан ремонтировать мой сосед, товарищ Лопата.
Вот граница моего района. Правый берег реки Вертопрашки.
Мост обязан ремонтировать мой сосед, товарищ Борщ.
Ну что же выходит, мост ничей, беспризорный, да?

24.09.2021 16:03
Воха

Почему не отписались все те, кому дали тепло? Ну, похвастаться так сказать...по квартирно можно...

24.09.2021 17:41
- гость -

Батареи еле теплые!!!!Это называется отопление дали?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
20:26
"Стечение обстоятельств". Старший гид рассказал о причинах гибели туристов на Эльбрусе 0
19:57
Талантливые барнаульские школьники получили единовременную выплату от главы города 0
19:29
Новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 зарегистрировали в России 0
18:47
Нескольким категориям водителей необходимо пройти техосмотр в ближайшее время 0
18:11
ВТБ снизил ставки по программам льготной ипотеки 0
17:55
Местами заморозки до -8. Какая погода будет в Алтайском крае с 25 по 27 сентября? 0
17:31
ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися 3
17:16
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров пришёл в сознание 1
17:05
Цены на социально значимые продукты на Алтае оказались самыми низкими в Сибири 5
16:49
"Покраснели", но не до конца: как изменился баланс сил в АКЗС. Инфографика 1
16:35
Число случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае превысило 76 тысяч человек 0
16:28
С заботой о близких. Tele2 дарит скидку на гаджеты для детей и людей старшего поколения   0
16:19
Ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о мистическом событии в горах Алтая 0
16:02
"Красный блогер" Красильников может стать барнаульским депутатом от КПРФ 1
15:51
Горячая вода поступает в дома восьми тысяч барнаульцев после ремонта теплосети 0
15:34
15 млн рублей дополнительно направят на охрану учреждений образования в Барнауле 7
15:18
Сделали досрочно: четырёхполосный участок Чуйского тракта на Алтае откроют в октябре 9
15:03
Жители небольших сёл и деревень Алтая получили доступ к скоростному интернету 2
14:55
Москвичи выстроились в очередь за новыми iPhone 18
14:39
Плата за наём муниципального жилья вырастет в Барнауле 0
14:16
"Их головная боль": в думе Барнаула предложили решать проблемы транспорта эсерам и КПРФ 26
14:04
Виктор Томенко встретился с единороссами, победившими на выборах в АКЗС 4
13:54
Житель Алтайского края попал под "уголовку" за убийство марала 0
13:51
Барнаульская коммунистка сложила полномочия в гордуме ради перехода в АКЗС 6
13:38
Иномарка "лоб в лоб" столкнулась с КамАЗом на алтайской трассе 6
13:25
Дорожники завершили укладку асфальта на Павловском тракте в Барнауле 0
13:10
Шесть пишем, два в уме: кто будет представлять Алтайский край в Госдуме. Инфографика 6
12:52
"Нужны пожарные меры". Директор "Пигмалиона" Маликов о том, как вернуть врачей на Алтай 30
12:39
Две иномарки в Барнауле разнесли газетный киоск после аварии 13
12:22
Уже более двух тысяч домов в Барнауле получили тепло 15
12:10
Водитель ВАЗа сбил 10-летнего мальчика в Барнауле 14
11:55
Умер первый капитан алтайской команды мастеров по хоккею Владимир Гальченко 0
11:39
Бузова заявила, что все бывшие "кормятся" за счёт её фамилии 4
11:19
Мэрия отдаст в залог Сбербанку 32 здания, чтобы достроить ЖК "Парковый" 10
11:02
На алтайском предприятии "Витамин Продукт" стартовал нацпроект "Производительность труда" 0
10:57
Многодетная семья в Барнауле осталась без солнечного света из-за новостройки 31
10:39
"Точка притяжения". ЖК с фонтаном предлагают построить в историческом центре Барнаула 11
10:26
В Барнауле утвердили новый герб и флаг города 46
10:09
Прокуратура требует ужесточить приговор бывшему вице-мэру Барнаула Демину 14
09:52
Более 75 тысяч тюльпанов высадят в Барнауле 1
09:37
Бюджет Барнаула увеличат более чем на 1 млрд рублей 18
09:22
Бийчанин украл телевизор, гироскутер и аудиосистему из чужого дома и попался полиции 0
09:07
В России стартуют продажи iPhone 13 и iPhone 13 Pro 15
08:50
Почти восемь тысяч жителей Барнаула останутся без горячей воды 24 сентября. Обновлено 0
08:36
Спагетти как роскошь. На сколько подорожают макароны и почему без Путина цены не сдержать? 40
08:22
В Минтруде объяснили, почему власти не поддержали индексацию пенсий работающим пенсионерам 25
08:09
Пролетела через весь салон. Пенсионерка получила травмы в барнаульском автобусе 18
07:55
Проводник назвал возможную причину гибели туристов при подъёме на Эльбрус 5
07:43
Барнаульская гордума за год до выборов потеряет трёх единороссов и одну коммунистку 2
07:21
Чем опасен грипп, и если он меняется, как от него может защитить вакцина "Ультрикс Квадри" 4
07:03
В Барнауле высадили 50 деревьев на территории ковидного госпиталя 0
06:51
Обожает сладкое, смотрит футбол и уезжает жить в Москву: интервью с новой "Мисс Барнаул" 37
06:37
Трое туристов погибли во время подъёма на Эльбрус 2
06:18
Врачи рассказали, как победить головную боль без таблеток 1
06:03
Дожди, холод и туман. О погоде в Алтайском крае 24 сентября 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.