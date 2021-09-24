Уже более двух тысяч домов в Барнауле получили тепло

В Барнауле уже 2067 из 3069 жилых домов получили тепло с начала отопительного сезона, который стартовал 21 сентября. Таким образом, по истечении трёх суток трубы нагрелись в 67% многоквартирных домов краевого центра, сообщает мэрия.
Помимо этого, ресурс подан в 155 детсадов (100%), 20 учреждений допобразования (100%), 86 из 87 школ (99%), а также в 134 из 143 объектов здравоохранения (94%).
Коммунальные службы будут вести работы по подаче тепла и в течение грядущих выходных.
"Если в вашем доме всё ещё нет отопления, информацию можно уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ, только после этого позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях", – напомнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что почти восемь тысяч барнаульцев останутся без горячей воды 24 сентября.
Комментарии
"Если в вашем доме все еще нет отопления, информацию можно уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ, только после этого позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях", — напомнили в администрации.
Ну да, позвонила. Ответили: вам же сказали в течении двух недель давать будут...
Островского, 8 - НЕТ ТЕПЛА!!!
Даем дуба...
Ну, если из четырех батарей в 3-комнатной квартире журчит и еле-еле теплая одна, то да - подключили))))))))
На Островского, 16 тоже холодные батареи
Управляющая компания - ХВАТИТ морозить людей, дайте тепло в дома!!!
На Красноармейском сегодня все три батареи наконец горячие, до того одна была)
Комсомольский 75 очень холодно
Шукшина, 5 - дайте НОРМАЛЬНОЕ отопление! В однокомнатных квартирах вообще нет тепла, в остальных - так, название одно, что чего-то подключили.
ну и на кой вы тут про отсутствие тепла у себя пишите?
на кой вы тут про отсутствие тепла у себя пишите?
А на той, что дадут через 2 недели, а плату возьмут с 21-го!
А на той, что дадут через 2 недели, а плату возьмут с 21-го!
счетчик на дом ставить надо. вот и не будешь переплачивать
2
24.09.2021 13:08
- гость -
ну и на кой вы тут про отсутствие тепла у себя пишите?
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Дозвонился диспетчеру , говорит а вы не видите в интернете в новостях говорят, что у 117 домов нет из-за аварии. Вот вы в этих 117.
Чудненко 11 нет горячей воды и отполения. в квартире 17.
А на той, что дадут через 2 недели, а плату возьмут с 21-го!
тупитите верно. сколько намотало по ОДС то и выставят
в барнауле 99% домов с счетчиками
Не уже, а всего...
И все потому что руководят Борщи и Лопаты.
Слушай, а кто должен ремонтировать этот мост?
Два дорожных начальника. Борщ и Лопата.
Никак не могут договориться.
Вот граница моего района. Левый берег реки Вертопрашки.
Мост обязан ремонтировать мой сосед, товарищ Лопата.
Вот граница моего района. Правый берег реки Вертопрашки.
Мост обязан ремонтировать мой сосед, товарищ Борщ.
Ну что же выходит, мост ничей, беспризорный, да?
Почему не отписались все те, кому дали тепло? Ну, похвастаться так сказать...по квартирно можно...
Батареи еле теплые!!!!Это называется отопление дали?