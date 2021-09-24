Уже более двух тысяч домов в Барнауле получили тепло

В Барнауле уже 2067 из 3069 жилых домов получили тепло с начала отопительного сезона, который стартовал 21 сентября. Таким образом, по истечении трёх суток трубы нагрелись в 67% многоквартирных домов краевого центра, сообщает мэрия.

Помимо этого, ресурс подан в 155 детсадов (100%), 20 учреждений допобразования (100%), 86 из 87 школ (99%), а также в 134 из 143 объектов здравоохранения (94%).

Коммунальные службы будут вести работы по подаче тепла и в течение грядущих выходных.

"Если в вашем доме всё ещё нет отопления, информацию можно уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ, только после этого позвонить на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях", – напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что почти восемь тысяч барнаульцев останутся без горячей воды 24 сентября.