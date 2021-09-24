15 млн рублей дополнительно направят на охрану учреждений образования в Барнауле

В Барнауле до конца 2021 года увеличили расходы на охрану образовательных учреждений силами ЧОПов. Решение приняли депутаты гордумы на заседании в пятницу, 24 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

"Депутаты своим решением увеличили до конца текущего года расходы на охрану школ Барнаула силами частных охранных предприятий на 7 млн рублей. Ранее на эти цели из бюджета города было выделено почти 13 млн рублей", – говорится в сообщении.

Ещё около 8 млн рублей направят на обеспечение охраной, а также установку систем видеонаблюдения, турникетов и контроля доступа в учреждения дошкольного и допобразования, добавили в мэрии.

Напомним, что на заседании также объявили о том, что бюджет города на текущий год увеличат на 1,1 млрд рублей. Общий объём доходов составит 17,8 млрд рублей, а общий объём расходов – 18,7 млрд.