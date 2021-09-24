15 млн рублей дополнительно направят на охрану учреждений образования в Барнауле

В Барнауле до конца 2021 года увеличили расходы на охрану образовательных учреждений силами ЧОПов. Решение приняли депутаты гордумы на заседании в пятницу, 24 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.
"Депутаты своим решением увеличили до конца текущего года расходы на охрану школ Барнаула силами частных охранных предприятий на 7 млн рублей. Ранее на эти цели из бюджета города было выделено почти 13 млн рублей", – говорится в сообщении.
Ещё около 8 млн рублей направят на обеспечение охраной, а также установку систем видеонаблюдения, турникетов и контроля доступа в учреждения дошкольного и допобразования, добавили в мэрии.
Напомним, что на заседании также объявили о том, что бюджет города на текущий год увеличат на 1,1 млрд рублей. Общий объём доходов составит 17,8 млрд рублей, а общий объём расходов – 18,7 млрд.
Комментарии
А охрана продуктовых магазинов?
А охрана автобусов?
А охрана детских садов?
А охрана всех других мест массового скопления людей?
Идет махание кулаками после драки
Деньги кто-то на камерах видеонаблюдения зарабатывает.
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в 5:39 утра мужчина в бронежилете и каске с автоматом в руке подошёл к входной двери участка в Лисках, что-то прикрепил, после чего прогремел взрыв. Затем вошёл в здание, бросил дымовую шашку, ещё одно взрывное устройство и расстрелял бронированное стекло дежурки.
О да! Еще не забудьте вытрахать мозги всем учителям и преподавателям включением в планы воспитательной работы антитеррористических классных часов! Света, ауу!!! Или этим старуха-Полосина занимается?
Приходит человек, расстреливает полицейский часток с вооруженными полицейскими . Как вы собираетесь охранять школы и садики ?
""Депутаты своим решением увеличили до конца текущего года расходы на охрану школ Барнаула силами частных охранных предприятий на 7 млн рублей"... У меня память подводит или депутаты врут? Насколько я помню, с родителей собирают на оплату охраны.
Вот такие же умники вместо того что бы решил транспортную проблему тупо строят еще один полосу. Бороться надо с причиной.
А бабушек охранниц наконец то заменят на настоящую охрану ?