Самолёт Москва – Барнаул совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде

Самолёт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс U6-651 по маршруту Москва – Барнаул, совершил 29 сентября вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия пассажирки, сообщили amic.ru в пресс-службе авиакомпании.
Аэробус А321 вылетел из столицы по расписанию – в 22:15 (мск), в Барнауле он должен был приземлиться в 06:15 по местному времени. Но во время полёта пассажирке стало плохо.
"В полёте бортпроводники оказали женщине первую медицинскую помощь. По прилёте в Нижний Новгород её ожидала машина скорой помощи", – рассказали в "Уральских авиалиниях".
После этого лайнер продолжил полёт. В Барнауле он приземлился в 10:15 по барнаульскому времени.
Напомним, 3 сентября рейс Москва – Горно-Алтайск приземлился в аэропорту Барнаула. Boеing-737 авиакомпании "Победа" сделал несколько кругов над Бийском, после чего его направили в Барнаул.
Комментарии
Вылетели из Москвы с опозданием на час. Уже при взлете женщине стало плохо, среди пассажиров оказались 2 врача, помогли. Но во время полета пассажирке стало совсем плохо, сели в Нижнем. Бригада медиков и пасссжирки-врачи спасли жизнь пожилой женщине. Потом долго оформляли документы и искали багаж пострадавшей.
Вылетел он в 00:15, чтоб уральские и вовремя, сказки))
29.09.2021 13:14
Санёк
Это точно, у них это в принципе невозможно похоже.