Самолёт Москва – Барнаул совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде

Самолёт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс U6-651 по маршруту Москва – Барнаул, совершил 29 сентября вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за ухудшения самочувствия пассажирки, сообщили amic.ru в пресс-службе авиакомпании.

Аэробус А321 вылетел из столицы по расписанию – в 22:15 (мск), в Барнауле он должен был приземлиться в 06:15 по местному времени. Но во время полёта пассажирке стало плохо.

"В полёте бортпроводники оказали женщине первую медицинскую помощь. По прилёте в Нижний Новгород её ожидала машина скорой помощи", – рассказали в "Уральских авиалиниях".

После этого лайнер продолжил полёт. В Барнауле он приземлился в 10:15 по барнаульскому времени.

Напомним, 3 сентября рейс Москва – Горно-Алтайск приземлился в аэропорту Барнаула. Boеing-737 авиакомпании "Победа" сделал несколько кругов над Бийском, после чего его направили в Барнаул.