СМИ: глава УФСИН Саратовской области подал в отставку после скандала с пытками осуждённых

Начальник УФСИН Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке после скандала с пытками заключённых, которые находились на лечении в тюремной больнице региона. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Федотов написал рапорт об отставке. В настоящее время он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернётся", – заявил собеседник агентства.

Напомним, ранее ФСИН начала служебную проверку после сообщений о пытках в тюремной туберкулёзной больнице в Саратовской области. Видеозапись, на которой показаны издевательства над заключённым, опубликовали правозащитники проекта Gulagu.net.

Судя по видеоролику (публиковать мы его не можем по этическим соображениям), одного из заключённых привязали к кровати. Мужчина, стоящий рядом, насиловал его палкой, похожей на ручку от швабры, и не останавливался, несмотря на крики и сопротивление со стороны жертвы.