СМИ: глава УФСИН Саратовской области подал в отставку после скандала с пытками осуждённых

Начальник УФСИН Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке после скандала с пытками заключённых, которые находились на лечении в тюремной больнице региона. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"Федотов написал рапорт об отставке. В настоящее время он находится в отпуске, из которого, возможно, на работу не вернётся", – заявил собеседник агентства.
Напомним, ранее ФСИН начала служебную проверку после сообщений о пытках в тюремной туберкулёзной больнице в Саратовской области. Видеозапись, на которой показаны издевательства над заключённым, опубликовали правозащитники проекта Gulagu.net.
Судя по видеоролику (публиковать мы его не можем по этическим соображениям), одного из заключённых привязали к кровати. Мужчина, стоящий рядом, насиловал его палкой, похожей на ручку от швабры, и не останавливался, несмотря на крики и сопротивление со стороны жертвы.
Комментарии
Рекомендую посмотреть на ютубе канал гулагу нет. Там подробно рассказывается что происходит в российских тюрьмах. От этого ужаса просто волосы встают дыбом. Это происходит сейчас, в настоящее время, в современной России.
Не советую смотреть. Даже мне (циничному скоту) нехорошо стало
Я не понимаю - а там пионеры в пионерлагере отдыхают? Или там пытают пламенных политических рэволюсионэров? Там наказывают за проступки закоренелых зэков-рецидивистов. Какими могут быть проступки? Прессование других заключённых, обнаружение в вещах колющих/режущих, наркоты, мобильной связи.
Человечно ли происходящее? Наверное нет. Но а как пресекать зэковские выкрутасы, если иных действенных мер они не понимают…
6.10.2021 09:31
- гость -
Надо быть конченным д... чтобы так рассуждать. Человека может за мешок муки туда поместили, а потом шваброй насилуют. Заслуженно?
Там знают кто за что сидит и для чего быкует...
Бедные зеки.Живут в тепле, питаются, как в детском садике.Лечене получает такое,что законопослушный гражданин себе позволить не может.Иной раз как мне сказал один сиделец лучше сесть в тюрьму на два годика и получить все документы которые были ранее у теряны, все льготы получить хорошее леченеи ну и обучиться бесплатно можно по какой нибудь професси,чем на воле за это все деньги платить.