В Республике Алтай трое мужчин сутки ездили с умирающим человеком в багажнике

В Республике Алтай осудили троих мужчин за извращённое групповое убийство. Они зарезали незнакомца, а потом спрятали его в машине и сутки катались по району, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, вечером 6 сентября 2020 года трое мужчин распивали спиртное на животноводческой стоянке в Онгудайском районе. Там они встретились с владельцем соседней стоянки, приехавшим за своим работником. У владельца возник конфликт с одним из местных жителей, который выхватил нож и несколько раз ударил им оппонента в грудь. Решив, что мужчина мёртв, компания продолжила выпивать.

Вскоре пострадавший стал подавать признаки жизни, но злоумышленники не оставили это без внимания. Втроём они изрезали ножами грудь, туловище и ноги жертвы. Когда потерпевший вновь перестал шевелиться, нападавшие положили его тело в автомобиль и решили покататься по Онгудайскому району.

Несмотря на множество ножевых ранений, мужчина всё ещё был жив. Это обнаружил знакомый злоумышленников, который доставил потерпевшего в больницу. Однако врачи не успели его спасти.

Суд признал всех троих виновными в убийстве, назначив им по 15 и 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, фигуранты должны выплатить сыновьям и отцу погибшего миллион рублей ущерба.