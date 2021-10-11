"Пригласи учёного из АлтГТУ". В Барнауле запустили специальный проект для школьников

Школам Барнаула предлагают выбрать интересную тему и преподавателя из представленного АлтГТУ списка и пригласить его на занятие. В списке 50 занятий преподавателей технического университета. Они готовы провести как лекционные, так и практические занятия со школьниками по различным дисциплинам – физике, математике, информатике, химии, экономике, иностранным языкам.

Как отмечают на факультете довузовской подготовки АлтГТУ, школьники смогут получить дополнительные знания по предметам, ознакомиться с достижениями в различных областях науки. Занятия школой не оплачиваются.