Алтайские единороссы провели в Барнауле патриотический митинг-концерт

Участие в нем приняли более 500 человек

13 марта 2024, 16:45, ИА Амител

Митинг-концерт "Вместе! За Россию!" в Барнауле / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

12 марта Алтайский край принял участие в общероссийском митинге-концерте "Вместе! За Россию!". Мероприятие по всей стране организовала "Единая Россия". Главное действие развернулось в Волгограде. Барнаул присоединился с площадки в Алтайском филиале РАНХиГС, где собралось более полутысячи членов, активистов и сторонников партии, а также студенты и молодежь, представители общественных организаций, участники специальной военной операции и волонтеры.

Для гостей концерта выступили кавер-группа "Фогель и Ко", творческие коллективы Барнаула.

"Я много езжу по регионам и сегодня оказалась в месте силы. Это удивительное место, в котором сотни лет трудились вопреки всему настоящие сибиряки. Это место трудовой доблести, место, где формировались сибирские дивизии, которые сломали хребет фашистам. Здесь живут молодые и уверенные в себе люди, которые привыкли делать свой выбор от души и сердца, отвечать за свое будущее и за будущее своих детей", – обратилась к барнаульцам Герой Труда РФ, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, которая прибыла в регион с рабочим визитом.

О важности патриотизма в это сложное время со сцены говорили глава регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае, спикер регионального парламента Александр Романенко и заслуженная артистка России Виктория Гальцева. А также глава краевого штаба Российских студенческих отрядов Маргарита Барсукова, участник спецоперации и депутат краевого парламента Владимир Громов.

"В чем главная отличительная особенность нашей страны? В том, что мы одна дружная семья, одна дружная команда. Мы едины. Это доказывает история. Во времена Минина и Пожарского, когда страна была на грани развала, народ объединился и этого не допустил. Мы победили в Отечественной войне 1812 года, в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В 2000 году, когда наши недоброжелатели захотели ослабить страну, наш лидер объединил все народы под лозунгом "Единая Россия", – отметил глава регионального отделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае, спикер регионального парламента Александр Романенко.

Он напомнил, что сегодня свой долг по защите страны выполняют военнослужащие на специальной военной операции. От лица участников СВО выступил Владимир Громов. По его словам, Украина с натовской коалицией не сможет сломать нашу страну.

"Россия сильная, мощная страна. На освобожденных территориях российскую армию ждали для того, чтобы мы принесли туда мир, благополучие и процветание", – сказал он.

Митинг-концерт "Вместе! За Россию!" в Барнауле / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"