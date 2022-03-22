Какие дороги отремонтируют в Барнауле летом-2022 и кто это будет делать

В Барнауле определили подрядные организации, которые предстоящим летом отремонтируют семь участков дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Но кроме этого, в столице Алтайского края реализуются и другие федеральные и местные программы, благодаря которым в городе продолжат приводить в порядок магистрали и проезды. Рассказываем, что будет сделано этим летом.

Кто и какие дороги будет ремонтировать по программе БКАД

Как сообщили в администрации Барнаула, ремонт автомобильных дорог улицы Никитина и проспекта Дзержинского будет проводить ООО «Алтайдорстрой». Именно эта компания стала победителем по итогам конкурсных процедур. Цена контракта составит 177,7 млн рублей.

Ремонт дороги по ул. Солнечная Поляна от ул. Энтузиастов до ул. Юрина выполнит ООО «Сибинвест». Стоимость этого контракта составит более 117 млн рублей.

ООО «Патай» проведет работы на улице Власихинская от Павловского тракта до ул.Попова. Стоимость работ составит более 196 млн рублей.

МБУ «Автодорстрой» Барнаула выиграл аукцион на выполнение дорожных работ по улицам Воровского, Западная 5-я, Западная 14-я выигран. Цена этого контракта — 63,7 млн рублей.

Кроме того, в рамках соглашения МБУ «Автодорстрой» отремонтирует еще четыре дороги: улицы 10-я Западная, Западная 11-я, Западная 12-я, Западная 13-я на сумму 41,3 млн рублей.

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Прочее Какие дороги отремонтируют в Алтайском крае в 2022 году?

С ООО «СК «Дорожник-2» заключен муниципальный контракт на ремонт дорожного полотна по ул. Северо-Западной 2-й (от ул. Гущина до дома №167 по ул. 2-й Северо-Западной). Цена контракта — 54,4 млн.рублей.

ООО «Барнаульское ДСУ №4» будет ремонтировать дорожное полотно на Змеиногорском тракте от ул. Горнолыжной до Южного тракта. В администрации отмечают, что в прошлом году на этом объекте дорожники уже выполнили 80% работ, как только наступит тепло, работы продолжат.

Также в 2022 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Барнауле планируют построить дорогу на улице Сиреневой (от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского). Муниципальный контракт на сумму более 57 млн рублей заключен с ООО «Сибинвест».

В ближайшее время по БКД будут объявлены конкурсы на ремонт еще 5 участков дорог. Всего в рамках нацпроекта запланированы строительно-ремонтные работы на 19 участках дорог. На эти цели выделено 914 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации.

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Какие новые дороги построят в Барнауле в 2022 году

Этим летом в Барнаул начнется строительство сразу нескольких новых дорог — все в рамках реализации федеральных отраслевых программ.

Так, начнется строительство дороги на улице Христенко — участок от Павловского тракта до улицы Сергея Семенова. Работы протяженностью чуть более 800 метров будет вести ООО «Сибинвест». На строительство выделено более 124 млн рублей. Завершить работы на объекте необходимо в текущем году.

ГУП «Центральное ДСУ» выполнит работы по строительству более 700 метров улицы 280-летия г.Барнаула. Это участок от улицы Солнечная Поляна до улицы 65 лет Победы. Цена контракта — 112,5 млн.рублей.

Появится в этом году и новая дорога по малому Павловскому тракту от улицы Солнечной Поляны до проезда Северного Власихинского. Стоимость работ протяженностью 350 метров составляет 42,5 млн.рублей. Подрядчик ООО «Алтайдорстрой».

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Средства на строительство данных дорожных объектов выделены в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.

В рамках федерального проекта «Жилье» предусмотрено строительство участка проспекта Энергетиков (от улицы Власихинской до улицы Взлетной). Протяженность участка — 400 метров, стоимость контракта — 199,1 млн рублей, подрядчик — ООО «Барнаульское ДСУ №4».

Кроме того, за счет средств этой же программы будет построена 200-метровая дорога на улице 65 лет Победы, участок от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семенова. Работы на объекте будет выполнять ООО «Алтайдорстрой». Контракт составил 122,4 млн рублей.

Работы начнутся уже в апреле. А всего в 2022 году Барнауле построят еще шесть новых дорожных участков.

Что еще сделают в Барнауле этим летом?

Почти 100 млн рублей выделено на благоустройство набережной речного вокзала и парка «Юбилейный». Эти работы будут проходить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» Подрядчиком стал ООО «СК Город». Напомним, именно эти общественные территории в 2021 году выбрали жители Барнаула с помощью интернет-голосования для благоустройства в текущем году.

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Цена контракта на выполнение работ по благоустройству парка «Юбилейный» составляет более 82 млн рублей. Работы будут поделены на несколько этапов. На первом благоустроят центральную и подводящую аллеи, обустроят уличное освещение и камеры видеонаблюдения. Запланирована установка скамеек и урн и организация зоны для проведения мероприятий.

На благоустройство набережной выделено более 15,6 млн рублей. В администрации пояснили, что работы продолжат на неблагоустроенном земельном участке набережной, который находится в муниципальной собственности, до технического съезда в строну причала.

На набережной создадут центральную прогулочную аллею, площадку для ожидания водного транспорта и транзитную зону. Кроме того, полностью заменят дорожное покрытие, установят скамейки, освещение, высадят деревья.

Отремонтируют подпорную стенку и ограждение со стороны реки.