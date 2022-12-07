Экс-замглавы Барнаула Юрия Еремеева за получение взятки приговорили к десятикратному штрафу

Бывшего заместителя главы администрации Барнаула Юрия Еремеева признали виновным в получении взятки, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Напомним, в декабре 2021 года Еремеев покинул пост замглавы Барнаула, объяснив это тем, что к нему появились вопросы у правоохранительных органов. В апреле 2022 года его задержали и обвинили в «получении должностным лицом взятки в значительном размере».

«В 2015 году у Еремеева, на тот момент занимавшего должность главы администрации Центрального района Барнаула, возникла необходимость произвести строительно-монтажные работы на территории принадлежащего ему земельного участка. С этой целью он обратился к главному инженеру МУП „Автодорстрой Барнаула“ Андрею Овсянникову, который организовал выполнение работ с привлечением строительной бригады, которые оплатил из собственных средств. Чтобы не возвращать деньги в размере 80 тысяч рублей, потраченные инженером, глава района пообещал устроить его на муниципальную должность», — рассказали в ведомстве.

В 2016 году Овсянников попал в муниципальный резерв управленческих кадров, а после его назначили на должность главы Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула. Кстати, его задержали в феврале 2021 года.

Еремеев вину признал полностью. Суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей, а также на два года запретил «занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений».

Уголовное дело в отношении Овсянникова в июле направили в суд, где прекратили за сроком давности.