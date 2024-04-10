Барнаульцам ответят на вопросы об отправке детей в садики

Задать их можно будет 11 апреля с 14:00 до 15:00

10 апреля 2024, 13:40, ИА Амител

Дети за игрой / Фото: pxhere.com

Жители Барнаула смогут задать вопросы о предстоящем наборе воспитанников в городские детсады. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Городские власти проведут интернет-форум по теме: "О предстоящем комплектовании муниципальных дошкольных образовательных организаций на 2024/2025 учебный год".

Отвечать барнаульцам будет председатель комитета по образованию города Барнаула Муль Андрей Генрихович.

Задать свой вопрос можно с 11 апреля с 14:00 до 15:00 на сайте.