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Барнаулец издевался над собакой и сломал ей лапу

Сейчас животному ищут новый дом

12 марта 2024, 20:15, ИА Амител

Пострадавшая собака в клинике / Фото: "Катунь 24"
Пострадавшая собака в клинике / Фото: "Катунь 24"

В Барнауле хозяин издевался над своей собакой и сломал ей лапу. Об этом сообщает "Катунь 24".

Щенка нашли на улице, выходили и отдали в дом, но позднее оказалось, что хозяева издеваются над ним. Искалеченное животное увидела женщина, которая предложила забрать его и отвезти на лечение. При этом хозяева продолжали выгуливать пса с болтающейся лапой.

"По словам соседей, щенок часто визжал, так как его били. И даже закрывали на балконе. Мало выгуливали и плохо кормили. Из-за этого он охраняет еду. Боится, когда люди руку поднимают, думает, наверное, что замахиваются ударить", – рассказала горожанка.

Собаку забрали, больную лапу прооперировали, но наступать на нее пес не может. Сейчас ему ищут новый дом.

Барнаул питомцы

Комментарии 9

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Гость

20:46:09 12-03-2024

Откуда берутся эти моральные уроды? Вот кого усыплять надо, а не собак.

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Гость

11:33:24 13-03-2024

Гость (20:46:09 12-03-2024) Откуда берутся эти моральные уроды? Вот кого усыплять надо,... Настоящие животные! Точно НЕЛЮДИ!

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гость

21:03:03 12-03-2024

Бедненькая собачка, какая хорошенькая, а какой взгляд! Я бы взяла, но возраст серьёзный не позволяет. Очень жалко собачку!!!

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Гость

11:33:51 13-03-2024

гость (21:03:03 12-03-2024) Бедненькая собачка, какая хорошенькая, а какой взгляд! Я бы ... Вымученный взгляд!

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Олег

04:55:57 13-03-2024

Пса жаль.
Из-за таких хозяев псы сбегают или их выкидывают.

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Гость

09:03:11 13-03-2024

Такие уроды, кто издевается над собаками, они же потом в комментариях пишут, что нужно собак бездомных отстреливать. Прямо беснуются. И что самое интересное, считают себя адекватными людьми.

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Гость

09:23:35 13-03-2024

Вот из таких и вырастают, и становятся "сильными", "защитниками" ....

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Гость

11:34:23 13-03-2024

Гость (09:23:35 13-03-2024) Вот из таких и вырастают, и становятся "сильными", "защитни... ИЗУВЕРЫ из таких -конченые НЕЛЮДИ!

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Гость

12:13:19 13-03-2024

Гость (11:34:23 13-03-2024) ИЗУВЕРЫ из таких -конченые НЕЛЮДИ!... поэтому пафосные слова и в кавычках.

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