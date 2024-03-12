Барнаулец издевался над собакой и сломал ей лапу
Сейчас животному ищут новый дом
12 марта 2024, 20:15, ИА Амител
В Барнауле хозяин издевался над своей собакой и сломал ей лапу. Об этом сообщает "Катунь 24".
Щенка нашли на улице, выходили и отдали в дом, но позднее оказалось, что хозяева издеваются над ним. Искалеченное животное увидела женщина, которая предложила забрать его и отвезти на лечение. При этом хозяева продолжали выгуливать пса с болтающейся лапой.
"По словам соседей, щенок часто визжал, так как его били. И даже закрывали на балконе. Мало выгуливали и плохо кормили. Из-за этого он охраняет еду. Боится, когда люди руку поднимают, думает, наверное, что замахиваются ударить", – рассказала горожанка.
Собаку забрали, больную лапу прооперировали, но наступать на нее пес не может. Сейчас ему ищут новый дом.
20:46:09 12-03-2024
Откуда берутся эти моральные уроды? Вот кого усыплять надо, а не собак.
11:33:24 13-03-2024
Гость (20:46:09 12-03-2024) Откуда берутся эти моральные уроды? Вот кого усыплять надо,... Настоящие животные! Точно НЕЛЮДИ!
21:03:03 12-03-2024
Бедненькая собачка, какая хорошенькая, а какой взгляд! Я бы взяла, но возраст серьёзный не позволяет. Очень жалко собачку!!!
11:33:51 13-03-2024
гость (21:03:03 12-03-2024) Бедненькая собачка, какая хорошенькая, а какой взгляд! Я бы ... Вымученный взгляд!
04:55:57 13-03-2024
Пса жаль.
Из-за таких хозяев псы сбегают или их выкидывают.
09:03:11 13-03-2024
Такие уроды, кто издевается над собаками, они же потом в комментариях пишут, что нужно собак бездомных отстреливать. Прямо беснуются. И что самое интересное, считают себя адекватными людьми.
09:23:35 13-03-2024
Вот из таких и вырастают, и становятся "сильными", "защитниками" ....
11:34:23 13-03-2024
Гость (09:23:35 13-03-2024) Вот из таких и вырастают, и становятся "сильными", "защитни... ИЗУВЕРЫ из таких -конченые НЕЛЮДИ!
12:13:19 13-03-2024
Гость (11:34:23 13-03-2024) ИЗУВЕРЫ из таких -конченые НЕЛЮДИ!... поэтому пафосные слова и в кавычках.