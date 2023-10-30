Барнаульская школьница победила во Всероссийском конкурсе сочинений
Девочка поедет в Москву на награждение, которое пройдет в Общественной палате
30 октября 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Школьница из Барнаула Екатерина Семенова вошла в число победителей Всероссийского конкурса сочинений. Об этом рассказали в городском комитете по образованию.
Катя – ученица 45-й гимназии. Ее работа вошла в сотню лучших сочинений конкурса.
"Наставником Екатерины является Сидякина Татьяна Геннадьевна, учитель русского языка и литературы", – добавили в комитете.
Девочке предстоит поездка в Москву на церемонию награждения, которая пройдет в Общественной палате.
16:01:16 30-10-2023
Оч. интересно узнать тему сочинения.
16:32:33 30-10-2023
Умница!