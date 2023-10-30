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Барнаульская школьница победила во Всероссийском конкурсе сочинений

Девочка поедет в Москву на награждение, которое пройдет в Общественной палате

30 октября 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Школьница из Барнаула Екатерина Семенова вошла в число победителей Всероссийского конкурса сочинений. Об этом рассказали в городском комитете по образованию.

Катя – ученица 45-й гимназии. Ее работа вошла в сотню лучших сочинений конкурса.

"Наставником Екатерины является Сидякина Татьяна Геннадьевна, учитель русского языка и литературы", – добавили в комитете.

Девочке предстоит поездка в Москву на церемонию награждения, которая пройдет в Общественной палате.

Барнаул школы и детсады

Комментарии 2

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Гость

16:01:16 30-10-2023

Оч. интересно узнать тему сочинения.

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Гость

16:32:33 30-10-2023

Умница!

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