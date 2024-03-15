Барнаульский водоканал рассказал, как перейти на электронную квитанцию

Процесс бесплатный и займет всего несколько минут

15 марта 2024, 11:00, ИА Амител

Скриншот страницы сайта / Фото: "Росводоканал Барнаул"

С каждым днем все больше барнаульцев отдают предпочтение электронным квитанциям. За первые два месяца 2024 года около 1,7 тысячи горожан отказались от бумажных счетов в пользу цифровых. В общей сложности с момента появления такой формы платежных документов более 30 тысяч клиентов "Росводоканал Барнаул" выбрали удобство и экологичность.

Есть ли разница между бумажной и электронной квитанцией?

По словам коммерческого директора барнаульского водоканала Андрея Звягинцева, электронная квитанция представляет собой цифровой аналог обычного бумажного платежного документа и обладает той же юридической значимостью.

Причем абоненты могут в любой момент проверить свою электронную квитанцию и историю платежей через смартфон, планшет или компьютер, что позволяет не хранить кипы бумаг дома.

Как перейти на цифровой формат?

Перейти на электронную квитанцию можно бесплатно. Процесс не займет много времени.

Чтобы отказаться от бумажной квитанции и начать пользоваться цифровым аналогом, нужно зайти в личный кабинет на сайте водоканала, нажать на кнопку "Электронная квитанция" на главной странице или обратиться в офис обслуживания абонентов. Также можно воспользоваться системой "Город".