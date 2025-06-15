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Baza: беспилотники ВСУ атаковали Республику Татарстан

По предварительным данным, один человек погиб

15 июня 2025, 18:54, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Город Елабуга в Республике Татарстан подвергся атаке украинских БПЛА. По предварительным данным, в результате налета пострадали люди, могут быть погибшие. Об этом сообщает Baza.

Как информирует источник, ранения могли получить 13 человек, один местный житель мог погибнуть.

В небе над городом слышны взрывы.

Официальной информации о произошедшем пока нет.

Известно, что в ночь на 15 июня российские системы ПВО уничтожили шесть беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Согласно информации ведомства, пять летательных аппаратов ликвидировали над Белгородской областью, один – над Орловской.

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

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Происшествия Россия

Комментарии 2

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Гость

07:22:54 16-06-2025

Татарстан --- полстраны пролетели или опять из грузовиков?

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Гость

10:28:25 16-06-2025

Гость (07:22:54 16-06-2025) Татарстан --- полстраны пролетели или опять из грузовиков?... Если бы они пролетели полстраны, они бы были уже в Барнауле. Или у вас страна "от Волги до Енисея"?

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