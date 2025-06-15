Baza: беспилотники ВСУ атаковали Республику Татарстан
По предварительным данным, один человек погиб
15 июня 2025, 18:54, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Город Елабуга в Республике Татарстан подвергся атаке украинских БПЛА. По предварительным данным, в результате налета пострадали люди, могут быть погибшие. Об этом сообщает Baza.
Как информирует источник, ранения могли получить 13 человек, один местный житель мог погибнуть.
В небе над городом слышны взрывы.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
Известно, что в ночь на 15 июня российские системы ПВО уничтожили шесть беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Согласно информации ведомства, пять летательных аппаратов ликвидировали над Белгородской областью, один – над Орловской.
07:22:54 16-06-2025
Татарстан --- полстраны пролетели или опять из грузовиков?
10:28:25 16-06-2025
Гость (07:22:54 16-06-2025) Татарстан --- полстраны пролетели или опять из грузовиков?... Если бы они пролетели полстраны, они бы были уже в Барнауле. Или у вас страна "от Волги до Енисея"?