По предварительным данным, один человек погиб

15 июня 2025, 18:54, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Город Елабуга в Республике Татарстан подвергся атаке украинских БПЛА. По предварительным данным, в результате налета пострадали люди, могут быть погибшие. Об этом сообщает Baza.

Как информирует источник, ранения могли получить 13 человек, один местный житель мог погибнуть.

В небе над городом слышны взрывы.

Официальной информации о произошедшем пока нет.

Известно, что в ночь на 15 июня российские системы ПВО уничтожили шесть беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Согласно информации ведомства, пять летательных аппаратов ликвидировали над Белгородской областью, один – над Орловской.