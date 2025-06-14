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Над регионами РФ за ночь сбили 66 украинских БПЛА

Самая крупная атака была совершена на Воронежскую область

14 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В период с 20:00 мск 13 июня до 07:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.

Где сбивали:

  • Воронежская область – 30 БПЛА; 
  • Белгородская область – 10; 
  • Ставропольский край – 8; 
  • Республика Крым – 6;  
  • Самарская область – 1;
  • над Азовским морем – 11.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев предупредил о возможном вооруженном столкновении России и Германии.

СВО Происшествия

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