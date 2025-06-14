Над регионами РФ за ночь сбили 66 украинских БПЛА
Самая крупная атака была совершена на Воронежскую область
14 июня 2025, 12:30, ИА Амител
Фото: Tim Mossholder / unsplash.com
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.
"В период с 20:00 мск 13 июня до 07:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Где сбивали:
- Воронежская область – 30 БПЛА;
- Белгородская область – 10;
- Ставропольский край – 8;
- Республика Крым – 6;
- Самарская область – 1;
- над Азовским морем – 11.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев предупредил о возможном вооруженном столкновении России и Германии.
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