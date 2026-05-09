Без вреда для здоровья: диетолог назвала норму шоколада за раз

Шоколад с качественным составом можно есть практически всем людям

09 мая 2026, 21:34, ИА Амител

Шоколад / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Качественный шоколад не вредит организму, если употреблять его в умеренных количествах. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

По словам специалиста, полезным считается шоколад с простым и понятным составом, в который входят какао-бобы, какао-масло, сахар и небольшое количество лецитина.

«Шоколад в целом хороший продукт, если употреблять его немного. Хороший состав шоколада — это какао-бобы, какао-масло, сахар, лецитин. Последнего совсем немного: 0,3 г на 100 г — это полезно для нервной системы и работы головного мозга», — пояснила Кованова.

Диетолог отметила, что шоколад с качественным составом можно есть практически всем людям, однако важно соблюдать меру.

«Одной дольки с утра будет достаточно», — подчеркнула специалист.