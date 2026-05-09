Без вреда для здоровья: диетолог назвала норму шоколада за раз
Шоколад с качественным составом можно есть практически всем людям
09 мая 2026, 21:34, ИА Амител
Качественный шоколад не вредит организму, если употреблять его в умеренных количествах. Об этом в беседе с aif.ru рассказала диетолог-нутрициолог София Кованова.
По словам специалиста, полезным считается шоколад с простым и понятным составом, в который входят какао-бобы, какао-масло, сахар и небольшое количество лецитина.
«Шоколад в целом хороший продукт, если употреблять его немного. Хороший состав шоколада — это какао-бобы, какао-масло, сахар, лецитин. Последнего совсем немного: 0,3 г на 100 г — это полезно для нервной системы и работы головного мозга», — пояснила Кованова.
Диетолог отметила, что шоколад с качественным составом можно есть практически всем людям, однако важно соблюдать меру.
«Одной дольки с утра будет достаточно», — подчеркнула специалист.
23:27:29 09-05-2026
- Гиви, ты шоколад любишь?
- Кушать да, а так - нет.
08:27:00 10-05-2026
чтобы сейчас есть качественный шоколад, его нужно было закупить лет 20 назад. потому что, составы современных шоколадок оочень далеки от идеала. даже бельгийские, швейцарские, французкие шоколадки грешат сахаром на 1 или 2 месте в составе, а какао- масла может вообще не быть.
11:12:12 10-05-2026
Настоящего шоколада в России нет. Есть шоколалосодержащий продукт