В России разработали ГОСТ на коржики и пирожное "картошка"

Какао и шоколад в "картошку" добавлять не рекомендуется

08 апреля 2026, 09:17, ИА Амител

Пирожные / Фото: Камран Айдинов / freepik.com

В России подготовили проект первого ГОСТа для блюд традиционной русской кухни. Документ есть в распоряжении РИА Новости. В нем, в частности, описаны технологии приготовления коржика и пирожного "картошка".

Коржик, согласно стандарту, следует готовить из песочного или пряничного теста. Допускаются варианты с добавлением ржаной или кукурузной муки, а также орехов или изюма. Готовое изделие должно представлять собой небольшую круглую лепешку или кольцо.

Для пирожного "картошка" нужно смешать бисквитную крошку с масляным кремом до получения однородной массы, а затем сформировать из нее небольшие пирожные. При этом в рецептуре уточняется: добавлять в бисквитную массу какао-порошок или шоколад не рекомендуется.