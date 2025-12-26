Безработица среди молодежи резко снизилась
26 декабря 2025, 18:00, ИА Амител
В России наблюдается существенное уменьшение числа безработных граждан среди молодого поколения, а именно в возрастной категории от пятнадцати до двадцати четырех лет. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе заседания Государственного совета, передает РИА Новости.
Согласно ее заявлению, за прошедшие несколько лет данный индикатор продемонстрировал снижение более чем в два раза. Тем не менее Голикова подчеркнула, что проблема еще не исчерпана, и взаимодействие с молодыми людьми, находящимися в поиске работы, по-прежнему является важной целью для субъектов федерации и компаний.
Ранее Владимир Путин подчеркнул, что общая картина на национальном рынке труда продолжает демонстрировать положительную динамику. Безработица в Российской Федерации достигла нового рекордно низкого значения, и президент охарактеризовал эти цифры как весьма положительные.
20:46:40 26-12-2025
Теперь с 15 ти работают?
00:00:44 27-12-2025
Потому что даже лень становится на учет в качестве безработного. Толку от этого какой?
11:12:52 27-12-2025
