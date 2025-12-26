Безработица среди молодежи резко снизилась

Безработных молодых людей стало как минимум в два раза меньше

26 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В России наблюдается существенное уменьшение числа безработных граждан среди молодого поколения, а именно в возрастной категории от пятнадцати до двадцати четырех лет. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе заседания Государственного совета, передает РИА Новости.

Согласно ее заявлению, за прошедшие несколько лет данный индикатор продемонстрировал снижение более чем в два раза. Тем не менее Голикова подчеркнула, что проблема еще не исчерпана, и взаимодействие с молодыми людьми, находящимися в поиске работы, по-прежнему является важной целью для субъектов федерации и компаний.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что общая картина на национальном рынке труда продолжает демонстрировать положительную динамику. Безработица в Российской Федерации достигла нового рекордно низкого значения, и президент охарактеризовал эти цифры как весьма положительные.