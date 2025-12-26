НОВОСТИЭкономика

Безработица среди молодежи резко снизилась

Безработных молодых людей стало как минимум в два раза меньше

26 декабря 2025, 18:00, ИА Амител

Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Люди на нелюбимой работе / amic.ru / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В России наблюдается существенное уменьшение числа безработных граждан среди молодого поколения, а именно в возрастной категории от пятнадцати до двадцати четырех лет. Об этом заявила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в ходе заседания Государственного совета, передает РИА Новости.

Согласно ее заявлению, за прошедшие несколько лет данный индикатор продемонстрировал снижение более чем в два раза. Тем не менее Голикова подчеркнула, что проблема еще не исчерпана, и взаимодействие с молодыми людьми, находящимися в поиске работы, по-прежнему является важной целью для субъектов федерации и компаний.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что общая картина на национальном рынке труда продолжает демонстрировать положительную динамику. Безработица в Российской Федерации достигла нового рекордно низкого значения, и президент охарактеризовал эти цифры как весьма положительные.

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Большие штрафы. Как накажут работодателей за вызов на работу в новогодние праздники

Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за отказ работать в выходной день
НОВОСТИОбщество

Статистика Работа

Комментарии 3

Avatar Picture
гость

20:46:40 26-12-2025

Теперь с 15 ти работают?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:00:44 27-12-2025

Потому что даже лень становится на учет в качестве безработного. Толку от этого какой?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:52 27-12-2025

Безработных молодых людей стало как минимум в два раза меньше. Так уехали они от безработицы, вот она и сократилась.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров