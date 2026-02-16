Песков: Кремль не будет судиться из-за масок с лицом Путина
В России появились разнообразные товары с изображением президента страны, среди которых кружки, футболки и даже маски
16 февраля 2026, 08:36, ИА Амител
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС прокомментировал распространение товаров с изображением Владимира Путина. По его словам, подобная продукция — свидетельство популярности главы государства.
Песков пояснил, что в современном мире люди используют разные предметы — кружки, маски, футболки — как способ выражения своих чувств. При этом в Кремле не намерены инициировать судебные иски против производителей такой продукции.
Вместе с тем пресс‑секретарь подчеркнул, что внимание к подобным товарам все же присутствует:
«Мы, конечно, смотрим внимательно, нет ли чего‑то, оскорбляющего личность. Это отдельный случай, это, конечно, требует решительных мер в рамках действующего закона».
В качестве контраста можно привести недавний случай с актером Сергеем Безруковым. В декабре 2025 года он обратился в суд с требованием взыскать 500 тысяч рублей с индивидуальной предпринимательницы Кристины Соболевской.
Причина — продажа масок с изображением артиста. Безруков отметил, что дело не в материальной компенсации, ему принципиально не нравится, когда его изображение и голос используют без разрешения.
Ранее Песков впервые прокомментировал замедление Telegram. Представитель Кремля подтвердил, что принято решение о замедлении работы сервиса.
13:59:46 16-02-2026
Ну все, Безруков, упал ты низко.
17:02:42 16-02-2026
Гость (13:59:46 16-02-2026) Ну все, Безруков, упал ты низко. ... А он и не был высоко... Жаль нельзя все сказать, ибо пропаганда..
19:30:59 16-02-2026
Гость (17:02:42 16-02-2026) А он и не был высоко... Жаль нельзя все сказать, ибо пропага... Да все это знают. Как и некоторые больше всех блажащие про эту пропаганду. Реально говорю, что файлы Эпштейна - фигня. Толерантная Европа содрогнется, если все "русские файлы" опубликуются...