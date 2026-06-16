Боль, щелчки и скованность. Где и как лечат болезни суставов в Барнауле

В клинике "Антуриум" рассказали о современном способе лечения

16 июня 2026, 11:00, ИА Амител erid: 2W5zFHR64Fb

Боль в колене / Изображение создано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Боль в колене после тренировки или обычной прогулки, щелчки и чувство "заклинивания" в суставе, нестабильность при ходьбе, ограничение движений в плече — все это может серьезно мешать привычной жизни. Многие долго списывают такие симптомы на возраст, усталость или старую травму, но проблемы с суставами редко проходят сами: со временем боль может усиливаться, а движения — становиться все более ограниченными. В медицинской клинике "Антуриум" в Барнауле проводят артроскопические операции — современное малоинвазивное лечение суставов через небольшие проколы, которое, как правило, помогает быстрее вернуться к работе, спорту и обычному ритму жизни.

Как работает артроскопия?

Артроскопию считают одним из современных методов лечения суставов во всем мире. Методика позволяет действовать через небольшие проколы, без крупных разрезов и выраженной травматизации тканей, поэтому восстановление после таких операций, как правило, проходит легче для пациента.

В клинике "Антуриум" такие операции выполняют хирурги травматологи-ортопеды со стажем более 20 лет. При этом сама клиника — одна из немногих в Алтайском крае, где доступны подобные операции на суставах без очередей.

Чаще всего пациенты обращаются за артроскопией при:

разрывах менисков;

повреждениях передней крестообразной связки;

травмах и повреждениях хрящевой ткани;

привычном вывихе плеча;

повреждениях вращательной манжеты плечевого сустава;

хронической боли и ограничении подвижности;

последствиях спортивных и бытовых травм.

В клинике "Антуриум" артроскопию проводят на коленном, плечевом, голеностопном и тазобедренном суставах. По показаниям и после консультации врача.

Почему пациенты все чаще выбирают артроскопию?

Главное преимущество — минимальная травматизация тканей. Вместо крупных разрезов используются небольшие проколы, благодаря чему обычно уменьшается послеоперационный дискомфорт, а восстановление часто проходит быстрее.

Для многих пациентов важно и то, что после артроскопии обычно не требуется длительная госпитализация. В большинстве случаев пребывание в стационаре занимает до двух суток, а ранняя реабилитация начинается уже на следующий день.

Для многих пациентов особенно важна возможность вернуться к привычной активности: свободнее двигаться, водить автомобиль, гулять, заниматься спортом и меньше зависеть от ограничений, связанных с болью в суставах.

Что важно знать перед началом лечения?

В клинике "Антуриум" пациентам доступны современные технологии диагностики и лечения, комфортный стационар и сопровождение врачей на всех этапах восстановления, которые позволяют подобрать индивидуальный план лечения и реабилитации.

Чем раньше пациент обращается к врачу, тем выше вероятность избежать серьезных повреждений сустава и длительных ограничений в будущем. При этом следует понимать, что результат медицинского вмешательства зависит от клинической картины пациента, которая устанавливается на этапе консультации. Врач травматолог-ортопед сообщит о возможном результате, на который может рассчитывать пациент, при условии соблюдения всех рекомендаций врача.

Клиника "Антуриум"

Адрес: Барнаул, Социалистический проспект, 17

Тел.: +7 (3852) 535‒535

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