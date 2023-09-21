Жители Алтайского края активно номинируют любимые компании

21 сентября 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Любимые кафе и рестораны, спортивные клубы, торговые сети, медцентры и производители продуктов питания – у каждого из нас есть свои любимчики, пользоваться услугами которых всегда приятно. Мы продолжаем разыскивать их, собирая ваши заявки на сайте премии "Народный знак качества".

Всего за неделю жители Алтайского края подали свыше 3100 заявок, участниками уже зарегистрированы 271 компания. Скорее предлагайте свой вариант – мы ждем и учитываем каждый голос!

Что за премия?

Информационный портал amic.ru* совместно с радиостанцией Business FM* Барнаул 14 сентября 2023 года в третий раз запустили премию, в рамках которой выразить свою симпатию любой компании (или ИП – организационная форма не важна) может любой из жителей края.

Премию "Народный знак качества" получают региональные компании, полюбившиеся потребителям Алтайского края. Здесь все честно – чем больше голосов за любого из предложенных вами номинанта (даже малоизвестного!), тем выше его шансы на победу.

Кстати, именно для развивающихся, набирающих оборот компаний это может стать одним из факторов успеха – о ней обязательно узнают будущие клиенты.

Как отбирают номинантов?

Сначала мы собираем претендентов – на первом этапе на сайте вы можете предложить совершенно любую компанию из Алтайского края, одну в каждой из номинаций. Все, что нужно, – на сайте указать ее название и населенный пункт. Мы ждем ваших заявок до 12 октября.

Второй этап начинаем 18 октября. На сайте будут опубликованы шорт-листы, в которые войдут по десять компаний в каждой номинации. На этот раз мы попросим вас выбрать лучшего, а 21 ноября объявим победителей, получивших максимальное количество голосов.

Какие есть номинации?

Открытых номинаций, побороться за победу в которых может любая компания, 15:

"Автосалон";

"Автосервис";

"Застройщик";

"Медцентр";

"Образовательный центр";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Сервис и услуги";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Торговая сеть";

ТРЦ.

Кроме того, есть несколько "закрытых" номинаций. Информационный портал amic.ru назовет победителя в категории "Рекламодатель года", а радиостанция Business FM Барнаул – "Персону Business FM Барнаул".

Победу в категории "Ньюсмейкера года" получит компания с наибольшим числом упоминаний в материалах портала amic.ru за год, а звание "Народная любовь года" – участник, набравший рекордное число голосов среди всех номинаций.

Как узнать, какие компании заявлены, и предложить свой вариант?

Посмотреть участников можно на сайте после того, как вы предложите хотя бы одну компанию в любой номинации. Список заявленных участников обновляется каждый день до 10 утра.

Больше всего заявок мы получили в категориях "Кафе и рестораны", "Торговая сеть", "Медицинский центр" и "Производитель продуктов питания".

География участия – широкая. Здесь компании из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска, Камня-на-Оби и Новоалтайска, а также сел Благовещенка, Буланиха, Волчиха, Ключи, Мамонтово, Михайловское, Павловск, Поспелиха, Ребриха, Советское и Романово.

Предлагайте ваши любимые компании – участвуйте в настоящем народном голосовании!

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*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ)