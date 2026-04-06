За сухую траву и мусор на даче могут оштрафовать
Если больше половины участка заросло травой выше метра, его могут признать неиспользуемым
06 апреля 2026, 23:00, ИА Амител
Владельцам дачных участков стоит внимательнее отнестись к порядку на своей земле. Юрист Марчел Кырлан в беседе с "Лентой.ру" перечислил нарушения, за которые могут оштрафовать.
Первое и самое распространенное — сорняки. Многие дачники считают их лишь эстетической проблемой, однако за нарушение правил борьбы с сорными растениями грозит предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей.
Второе — мусор. Складирование отходов на участке или рядом с ним, особенно если земля сильно захламлена, тоже может стать поводом для наказания.
Если больше половины площади участка заросло сорняками выше метра, а также деревьями и кустарниками, землю могут признать неиспользуемой — со всеми вытекающими последствиями.
Отдельная статья — пожарная безопасность. За ее нарушение гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима сумма вырастает до 10–20 тысяч.
«Главная ошибка дачников — надежда на то, что заброшенная земля и бытовой беспорядок останутся незамеченными. Сейчас государство движется в обратную сторону и формализует такие нарушения намного жестче», — предупредил юрист.
До этого говорилось, что за сжигание травы могут оштрафовать. Так как?
Да надо просто - есть дача, плати штраф!
Ее в любом случае нужно собрать в кучи перед тем как сжечь, вдобавок сырая трава не горит.
Сжигайте в металлической бочке и чтоб можно было крышкой прикрыть и будет вам ЩАСТЬЕ!
Итак подведем итог. имею участок, который обрабатываю.
Естетвенно, этот участок генерирует траву, ботву и прочий мусор.
Вопрос, куда по закону его можно девать?
1. Мусорная компания ЭКОСОЮЗ которой платим за вывоз мусора не забирает мусор ,если замечает в пакетах листья, траву....
2. Жечь нельзя, постоянно с приходом тепла начинаются якобыпожарные опасности.
Писали выше про бочку, именно так и сделал, бочку окопал, поставил на кирпичи, сделал из нее почти печь, снизу поддувало прорезал, сверху крышкой прикрыто, пламя лишь через круглое отверстие дышит воздухом. Получил штраф. Мол это не печь, так как нет трубы, должна быть труба, отводящая горячий дым.
Да вы совсем что ли издеваетесь над людьми в частном секторе? Ну совесть тохоть чуть чуть поимейте!
А клены вы убрали со своего участка?
А каким штрафам можно подвергуть Администрацию, которая уже более десяти лет не исполняет решение суда об обеспечении земельных участков многодетных в Бельмесёво водой, светом, газом и дорогами? И Администрация даже не платила ежегодные штрафы 50000р за неисполнение решения суда, потому что суд говорил что срок исполнения решения не вышел. Рука руку моет. А решение суда не исполнено ДО СИХ ПОР!!!
Вам уже тысячу раз написали! Вопрос решается, к 3030 году все будет!