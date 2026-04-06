За сухую траву и мусор на даче могут оштрафовать

Если больше половины участка заросло травой выше метра, его могут признать неиспользуемым

06 апреля 2026, 23:00, ИА Амител

Дача / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум" / amic.ru

Владельцам дачных участков стоит внимательнее отнестись к порядку на своей земле. Юрист Марчел Кырлан в беседе с "Лентой.ру" перечислил нарушения, за которые могут оштрафовать.

Первое и самое распространенное — сорняки. Многие дачники считают их лишь эстетической проблемой, однако за нарушение правил борьбы с сорными растениями грозит предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей.

Второе — мусор. Складирование отходов на участке или рядом с ним, особенно если земля сильно захламлена, тоже может стать поводом для наказания.

Если больше половины площади участка заросло сорняками выше метра, а также деревьями и кустарниками, землю могут признать неиспользуемой — со всеми вытекающими последствиями.

Отдельная статья — пожарная безопасность. За ее нарушение гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима сумма вырастает до 10–20 тысяч.