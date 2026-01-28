В Бийске произошел хлопок в жилом доме из-за возгорания в мусоропроводе

На место незамедлительно прибыли экстренные службы

28 января 2026, 10:11, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Бийск 22 / @bskgramm

Администрация Бийска прокомментировала инцидент, произошедший в доме по адресу Советская, 203. Информация опубликована в официальном телеграм‑канале мэрии.

По предварительным данным, причиной громкого хлопка стало возгорание в мусоропроводе. На место незамедлительно прибыли экстренные службы, которые провели тщательное обследование подъезда и обломков поврежденной трубы.

Специалисты установили, что хлопок возник из‑за неравномерного термического расширения асбестоцементной трубы вследствие горения мусора внутри нее. Кроме того, не исключается, что среди отходов мог находиться горючий взрывоопасный предмет, который усугубил ситуацию.

Место осмотрели специалисты кинологической службы. Они проверили территорию и исключили наличие взрывчатых веществ.

По состоянию на 22:20 27 января пострадавших нет. Разрушения затронули лишь участок мусоропровода между третьим и четвертым этажами.

