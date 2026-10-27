Даже легкая форма может оставлять скрытые изменения, поэтому важно не игнорировать новые симптомы и проходить плановую проверку

27 октября 2026, 15:48, ИА Амител

Вакцинация от COVID-19 / Екатерина Смолихина / amic.ru

В Сеченовском университете выяснили, что вирусные частицы COVID-19 способны оставаться в организме людей, перенесших заболевание, на протяжении многих лет и оказывать влияние на формирование хронических заболеваний, сообщает РИА Новости.

"Специалисты Сеченовского университета впервые в России доказали, что постковидный синдром связан не только с аутоиммунным воспалением, но и с длительным сохранением (персистенцией) вируса SARS-CoV-2 в тканях жизненно важных органов. Исследователи обнаружили РНК и белки коронавируса в легких, желудочно-кишечном тракте, сердце и эндометрии даже спустя месяцы и годы после перенесенной инфекции", — рассказали в пресс-службе вуза.

Коронавирус способен вызвать развитие фиброза, миокардита, заболеваний легких и ЖКТ, а также ускорить прогрессирование онкологических процессов.

Оказалось, что вирус способен оседать в различных органах, включая легкие.

"Из легочных заболеваний, виновником которых становился постковид, чаще всего встречалась хроническая обструктивная болезнь легких. Кроме того, у части пациентов обнаружили интерстициальные пневмонии — хроническое воспаление", — добавили в пресс-службе.

Постковидный синдром имеет связь с течением рака легкого. У пациентов с онкозаболеваниями, перенесших коронавирус, вирус может поражать как раковые клетки, так и клетки внутренней выстилки легких, называемые эндотелием.

Ученые также исследовали влияние COVID-19 на органы желудочно-кишечного тракта, включая желудок, тонкую и толстую кишки, печень и поджелудочную железу.

"Белки коронавируса нашли у пациентов с постковидным синдромом в клетках эпителия, выстилающего желудок, тонкую и толстую кишки изнутри, — и гепатоцитах — главных рабочих клетках печени, которые составляют до 80 процентов массы органа и отвечают за обмен веществ, очищение крови и выработку желчи", — пояснили в пресс-службе.

Среди заболеваний желудочно-кишечного тракта наиболее распространенными были патологии печени, включая хронический венозный застой, массивный некроз, стеатоз, стеатогепатит и бурую атрофию. Также встречались поражения желудка, такие как хронический поверхностный гастрит, острые стресс-индуцированные эрозии и язвы. Были выявлены заболевания тонкой и толстой кишки, включая аденокарциному толстой кишки, дивертикулы ободочной кишки и хронический лимфоцитарный колит. В поджелудочной железе наблюдались склероз и липоматоз, связанные с сахарным диабетом второго типа, а также панкреонекроз.

У пациентов, перенесших COVID-19, также были обнаружены изменения в сердце. Некоторые из них страдали от миокардита, сопровождающегося нарушениями ритма, и сердечной недостаточности. Кроме того, выяснилось, что коронавирус может сохраняться в эндометрии и вызывать бесплодие у женщин.