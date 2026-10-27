Заместить планируют только четыре мандата, еще шесть мест останутся вакантными до 2027 года

27 октября 2026, 15:59, ИА Амител

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новыми депутатами Барнаульской городской Думы могут стать представители "Единой России", КПРФ и партии "Новые люди", пишет "Атмосфера". Четыре мандата освободились после выборов в Алтайское краевое Законодательное собрание.

От "Единой России" в БГД может попасть руководитель барнаульской общественной приемной партии Кирилл Гусев, заняв место Ивана Гладких.

От КПРФ в гордуму планирует войти помощник депутата краевого парламента Сергей Пилюгин. Ему могут передать мандат избранного в АКЗС Сергея Немчинова.

Еще два места должны получить представители "Новых людей": гендиректор АО ПКФ "Силикатчик" Михаил Дыров и специалист-техник благотворительного фонда "Новые решения" Сергей Орешков.

"Они могут заменить Анну Галицкую и Никиту Федюнина, которые также стали краевыми депутатами", — уточняет издание.

Напомним, после сентябрьских выборов из БГД в АКЗС перешли десять человек, досрочно прекратив полномочия в гордуме. Однако заместить планируют только четыре освободившихся мандата, избранных в 2022 году по партийным спискам. Еще шесть мест депутатов БГД, избранных по одномандатным округам, останутся вакантными до конца созыва — до выборов в 2027 году.