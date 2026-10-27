По словам религиозного деятеля, из жилища с псом может уйти благодать

27 октября 2026, 15:33, ИА Амител

Собака / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Верховный муфтий Талгат Таджуддин разъяснил позицию мусульман относительно содержания собак в доме. В интервью РИА Новости он пояснил, что, согласно религиозным представлениям, присутствие собаки в жилище может привести к уходу благодати. Муфтий сослался на слова пророка Мухаммада:

"Если собака будет в доме, туда не войдут ангелы".

При этом он подчеркнул, что к кошкам следует относиться с милосердием, а содержание скота в хозяйстве допустимо. Держать собаку в доме не разрешается, однако если есть двор, животное может выполнять охранные функции — при условии соблюдения санитарных норм.

Талгат Таджуддин также отметил, что домашних животных нередко заводят с воспитательной целью, чтобы прививать детям чувство милосердия.