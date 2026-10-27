"Туда не войдут ангелы". Муфтий объяснил, почему мусульманам нельзя держать собак в доме
По словам религиозного деятеля, из жилища с псом может уйти благодать
27 октября 2026, 15:33, ИА Амител
Верховный муфтий Талгат Таджуддин разъяснил позицию мусульман относительно содержания собак в доме. В интервью РИА Новости он пояснил, что, согласно религиозным представлениям, присутствие собаки в жилище может привести к уходу благодати. Муфтий сослался на слова пророка Мухаммада:
"Если собака будет в доме, туда не войдут ангелы".
При этом он подчеркнул, что к кошкам следует относиться с милосердием, а содержание скота в хозяйстве допустимо. Держать собаку в доме не разрешается, однако если есть двор, животное может выполнять охранные функции — при условии соблюдения санитарных норм.
Талгат Таджуддин также отметил, что домашних животных нередко заводят с воспитательной целью, чтобы прививать детям чувство милосердия.
16:17:35 27-10-2026
"Если собака будет в доме, туда не войдут ангелы".
А если не будет собаки, войдут воры и поберушки мусульмане
16:49:01 27-10-2026
Не знаю про ангелов - они мне никогда не являлись, чтобы объяснить, чем им так не нравятся собаки в доме. Но по крайней мере собаки и свиньи никогда не взрывались и не угоняли самолеты.
23:28:57 27-10-2026
Гость (16:49:01 27-10-2026) Не знаю про ангелов - они мне никогда не являлись, чтобы объ... Брехня! Во время ВОВ специально натасканные собаки подрывали танки доты и дзоты. Про свиней гугл в помощь.
10:39:51 28-10-2026
Афиноген (23:28:57 27-10-2026) Брехня! Во время ВОВ специально натасканные собаки подрывали... к вашему сведению, в ВОВ практику подрыва собаками достаточно быстро прекратили, так как это оказалось не так эффективно, во первых трудозатраты большие для одноразовых собак, а во вторых, собаки не различают танки, и взрывали в том числе и наши танки. А вот много собак использовали как саперов, курьеров, ездовых собак для санитарных повозок, да и просто как приносящим хоть какую то радость людям на войне, хотя это касалось не только собак, но в том числе и кошек. А мусульмане по большей части неблагодарны животным, которых используют, что лошадей, что собак. Хотя давно бедуины очень ценили собаку аборигенной породы Салюки, и ценили ее так высоко, что называли ее "даром Аллаха" и за убийство собаки человека приговаривали к смерти. Правда это было очень давно до того, как пришел агрессивная ветвь ислама на Восток. И странно, что муфтий не вспоминает притчу о человеке и жаждущей собаке, которую человек пожалел и достал воду из колодца и дал ей напиться, и собака на суде Аллаха свидетельствовала в пользу этого человека о милосердии.
07:55:49 28-10-2026
А в дом террориста, у которого нет собаки, ангелы вхожи? Что на этот счет думает муфтий? Боятся надо не собак, а их хозяев. Ибо собаки, как и кошки - твари божьи. А угрозу представляют только из-за влияния на них человека.