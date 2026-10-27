Истцы заявили, что фермерское хозяйство нарушило правила обработки полей

27 октября 2026, 15:16, ИА Амител

Пасека / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Солтонский районный суд Алтайского края начал рассмотрение громкого дела о массовой гибели пчел. Девять пасечников требуют взыскать с местного крестьянско‑фермерского хозяйства 24 миллиона рублей в качестве компенсации убытков.

По данным Объединенной пресс‑службы судов Алтайского края, конфликт связан с событиями июня 2026 года. Тогда фермерское хозяйство проводило обработку пестицидами полей рапса на своих земельных участках в Солтонском районе. Вскоре после этого у местных пчеловодов началась массовая гибель пчел.

Пасечники настаивают, что хозяйство нарушило закон, не оповестив должным образом о планируемой обработке полей. По мнению истцов, именно из‑за этих действий они понесли серьезные убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду.

Суду предстоит детально установить обстоятельства дела, в частности, действительно ли ответчик виновен в произошедшем и были ли им приняты все необходимые меры безопасности при использовании агрохимикатов.

Кроме того, будет проверена и возможная доля ответственности самих пчеловодов — суд оценит, могли ли они предотвратить или минимизировать последствия.