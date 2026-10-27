На Алтае пасечники подали иск на 24 млн рублей из-за гибели пчел от пестицидов
Истцы заявили, что фермерское хозяйство нарушило правила обработки полей
27 октября 2026, 15:16, ИА Амител
Солтонский районный суд Алтайского края начал рассмотрение громкого дела о массовой гибели пчел. Девять пасечников требуют взыскать с местного крестьянско‑фермерского хозяйства 24 миллиона рублей в качестве компенсации убытков.
По данным Объединенной пресс‑службы судов Алтайского края, конфликт связан с событиями июня 2026 года. Тогда фермерское хозяйство проводило обработку пестицидами полей рапса на своих земельных участках в Солтонском районе. Вскоре после этого у местных пчеловодов началась массовая гибель пчел.
Пасечники настаивают, что хозяйство нарушило закон, не оповестив должным образом о планируемой обработке полей. По мнению истцов, именно из‑за этих действий они понесли серьезные убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду.
Суду предстоит детально установить обстоятельства дела, в частности, действительно ли ответчик виновен в произошедшем и были ли им приняты все необходимые меры безопасности при использовании агрохимикатов.
Кроме того, будет проверена и возможная доля ответственности самих пчеловодов — суд оценит, могли ли они предотвратить или минимизировать последствия.
16:08:17 27-10-2026
Пасечники, как я понял, решили просто срубить с фермера. По закону оповещать надо не ранее, чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до обработки. Вот фермер обнаружил, например, на рапсе моль, оповестил пасечников и ждёт 5 дней. Через 5 дней точно, от поля уже ничего не останется. Законодательство в России для производственных отраслей придумано так, чтоб что-то производить, не нарушить закон нельзя. Законы пишут те, кто производством никогда не занимался. Пасечники этим воспользовались.
01:57:42 28-10-2026
Гость (16:08:17 27-10-2026) Пасечники, как я понял, решили просто срубить с фермера. По ... Фермер должен соображать, что если не будет пчел -> некому будет опылять его поле -> урожая не будет.
10:03:19 28-10-2026
вообще химию льют бесконтрольно,ладно пчелы,а о людях кто думает?