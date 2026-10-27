В России продолжают продавать запрещенную грузинскую "Кока-Колу" из-под прилавка
Нелегальный оборот фиксируется в отдельных точках мелкой розницы и на онлайн-площадках
27 октября 2026, 16:03, ИА Амител
Грузинская "Кока-Кола", запрещенная Роспотребнадзором, продается в России нелегально, сообщает Shot. Складские запасы напитка реализуют в двое дешевле рыночной цены.
"Продавцы успели закупить целые ящики потенциально опасной газировки еще до введения ограничений, поэтому теперь пытаются избавиться от оставшегося товара. Упаковку из 15 стеклянных бутылок предлагают в интернете за тысячу рублей — примерно по 67 рублей за штуку. В обычной рознице такая бутылка стоила около 140–180 рублей. Некоторые продавцы отпускают колу прямо в магазинах по 90 рублей, но не пробивают чек", — говорится в публикации.
С 9 октября Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз и продажу грузинской Coca-Cola. Это решение связано с тем, что напиток не соответствует требованиям по физико-химическим характеристикам и безопасности. Торговые точки получили указание снять продукцию с полок. Также под запрет попали грузинская минеральная вода "Набеглави", вина нескольких марок, коньяк и пиво.
Ранее сообщалось, что Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России.
16:16:14 27-10-2026
Самогон и квас. И скрепно и полезно.
22:01:52 27-10-2026
Гость (16:16:14 27-10-2026) Самогон и квас. И скрепно и полезно. ... Сэм с квасом мммм, круче только спирт с шампанским))
16:18:25 27-10-2026
в чем опасность грузинской кокаколы? грузины её пьют и ничто, а наш если выпьет то всё?
16:27:00 27-10-2026
Роспотребнадзор - а ты выкупи у продавцов нелегальную газировку которую ты запретил к продаже.
все говоря - нет денег... А ты купи !
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просто бизнес хочет кушать....
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а Медведев говорил учителям идти в бизнес ...
в итоге и учителей нормальных нет и в бизнесе - "не очень" ...
17:37:02 27-10-2026
и молодцы
20:43:20 27-10-2026
Ммм, вкусновое
01:54:39 28-10-2026
Не понимаю страданий по поводу Кока-колы. Эти химикалии и раньше не пили. Химия сплошная.
09:49:44 28-10-2026
не бочкаревскую же покупать