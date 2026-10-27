Нелегальный оборот фиксируется в отдельных точках мелкой розницы и на онлайн-площадках

27 октября 2026, 16:03, ИА Амител

Кока-кола / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Грузинская "Кока-Кола", запрещенная Роспотребнадзором, продается в России нелегально, сообщает Shot. Складские запасы напитка реализуют в двое дешевле рыночной цены.

"Продавцы успели закупить целые ящики потенциально опасной газировки еще до введения ограничений, поэтому теперь пытаются избавиться от оставшегося товара. Упаковку из 15 стеклянных бутылок предлагают в интернете за тысячу рублей — примерно по 67 рублей за штуку. В обычной рознице такая бутылка стоила около 140–180 рублей. Некоторые продавцы отпускают колу прямо в магазинах по 90 рублей, но не пробивают чек", — говорится в публикации.

С 9 октября Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз и продажу грузинской Coca-Cola. Это решение связано с тем, что напиток не соответствует требованиям по физико-химическим характеристикам и безопасности. Торговые точки получили указание снять продукцию с полок. Также под запрет попали грузинская минеральная вода "Набеглави", вина нескольких марок, коньяк и пиво.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России.