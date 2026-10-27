Стаж вождения девушки — всего три месяца

27 октября 2026, 15:54, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

В рабочем поселке Тальменка Алтайского края произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. По данным полиции, 21-летняя девушка за рулем Kia Rio не справилась с управлением и врезалась в пять припаркованных машин. В результате аварии пострадавшую госпитализировали.

О происшествии первоначально рассказали очевидцы в канале "Инцидент Барнаул" в Max. По их словам, водительский стаж виновницы ДТП составляет всего три месяца. Судя по опубликованным кадрам, транспортное средство протаранило стоявшие машины, несколько из них получили серьезные повреждения.

Позднее сотрудники Госавтоинспекции уточнили обстоятельства столкновения. Правоохранители установили, что девушка допустила наезд на Toyota Funcargo, Toyota Avensis, Toyota Caldina, Nissan Juke и Renault Logan.

Водитель Kia Rio получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Информация о других пострадавших в сообщении полиции не приводится.