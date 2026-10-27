"Я был уже физически мертв". Барнаулец Сергей Шубенков рассказал о вылете из "Титанов"
Легкоатлет признался amic.ru, что ему обидно проигрывать, но своим выступлением на проекте он остался доволен
27 октября 2026, 15:20, Анна Кольченко
Барнаульский легкоатлет, чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Сергей Шубенков завершил участие в спортивном шоу "Титаны" на ТНТ. В седьмом выпуске четвертого сезона, который вышел 25 октября, спортсмен выбыл из проекта после дополнительного испытания "Контактные поединки". В нем участники боролись за большой мяч в песчаной яме.
Сергей рассказал amic.ru, что помешало ему справиться с заданием, какие испытания запомнились больше всего и почему он уходит из проекта с чистой совестью.
Последняя схватка
В дополнительном испытании участникам предстояло бороться за большой фитбол в песчаной яме. На каждый из двух основных раундов отводилось всего 90 секунд. Если команды играли вничью, их ждал решающий поединок.
Шубенков выступал в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Спортсмены заранее продумали тактику: Сергей должен был первым добраться до мяча, а его напарник — сдерживать соперника. Однако реализовать план не удалось.
"Да с тактикой все было ясно сразу — 90 секунд для борьбы катастрофически мало, поэтому почти всегда выигрывает команда, первая завладевшая мячом. На то у нас с Димой и был расчет: я бегу, а он контролирует своего соперника", — рассказал Шубенков.
По словам легкоатлета, к этому моменту сил у него практически не осталось. В предыдущем испытании "Парное силовое сопротивление" ему пришлось бороться с кикбоксером Алексеем Папиным. Для барнаульца эта схватка оказалась изматывающей.
"Но я был уже физически мертв после схватки с Папиным, да и вообще в жизни никогда не боролся, так что то, что я первым оказывался у мяча, не сыграло", — объяснил Сергей.
В результате Шубенков и Соловьев покинули проект. Седьмой выпуск стал последним сразу для 24 спортсменов. Среди выбывших также оказались Алексей Папин и трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов. Последний завершил участие из-за технического поражения.
"Проигрывать неприятно"
Несмотря на вылет, Шубенков не считает свое участие в проекте неудачным. Спортсмен признается, что ему хотелось продолжить борьбу, однако результатами пройденных испытаний он доволен.
"Да, присутствует обида, конечно. Проигрывать неприятно, но я покидаю шоу с чистой совестью. Считаю, что отлично себя показал во всех испытаниях, особенно учитывая, какие у меня были соперники", — поделился легкоатлет.
За время съемок Сергею пришлось выполнять задания, далекие от привычного ему бега с барьерами. Участники проверяли не только скорость и выносливость, но и силу, координацию, умение работать в команде.
Особенно Шубенков запомнил первое испытание — "Бесконечное восхождение". Тогда спортсменам нужно было раз за разом подниматься на наклонную платформу под углом 30 градусов, нажимать кнопку на вершине и успевать вернуться к старту до звукового сигнала. С каждым этапом времени на это давали все меньше. По словам Сергея, тогда все было в новинку, а главное — он еще не знал, чего ожидать от проекта и самого себя.
При этом одно из последующих заданий оставило настолько сильные впечатления, что Сергей до сих пор вспоминает его с содроганием. Речь об испытании "Тяга", которое участники прозвали "Кораблем".
Командам предстояло с помощью лебедок и собственной силы отбуксировать огромный макет судна на пять метров, а затем забраться на борт. Шубенков тогда признался, что такой физической нагрузки не испытывал уже давно. После задания у него даже возникли проблемы с рукой из-за пережатых лямкой нервов.
"При слове «корабль» я теперь всегда буду вздрагивать и ежиться", — смеется легкоатлет.
"Есть куда стремиться"
По словам Сергея Шубенкова, участие в "Титанах" помогло ему по-новому взглянуть на спортивные возможности — как собственные, так и соперников. Одним из главных выводов стало то, что оценивать силу участника по его внешности или профессиональным достижениям точно не стоит.
"Внешность бывает обманчива. Вообще не стоит недооценивать противника, если у него в титулах присутствует слово «модель». Ну и для себя понял, что хоть я и умею многое, можно быть куда более крутым спортсменом-универсалом. Есть куда стремиться в общем", — отметил Сергей.
На протяжении сезона за выступлениями легкоатлета следили его земляки. Шубенкова поддерживали не только барнаульские болельщики, но и известные спортсмены. В частности, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов ранее признался amic.ru, что он в "Титанах" особенно болеет за Сергея.
"Огромное спасибо всем, кто за меня переживал и поддерживал. Это не совсем привычные для меня соревнования, но я надеюсь, что доставил вам немало приятных эмоций", — подытожил барнаульский легкоатлет.
15:35:10 27-10-2026
кто бы сомневался....
15:38:07 27-10-2026
смешно ...
ты приходи на завод ...
У нас конечно не 90 секунд ...
Время есть.
... часов 12 тебе хватит ?
....................
а если кроме шуток, то было бы интересно посмотреть сколько продержится спортсмен на заводе ...
15:42:25 27-10-2026
"и вообще в жизни никогда не боролся"------- Ну и куда ты полез? Капитан через забор прыгающих войск?
15:43:46 27-10-2026
хоть что, лишь бы не работать!
15:49:53 27-10-2026
не обижайте Сергея, он на мотике умеет быстро гонять
15:55:13 27-10-2026
а как пыхтел.. как пыхтел..
16:00:26 27-10-2026
За чей счёт это шоу?Неужели банка "Т"?
16:03:18 27-10-2026
Чтобы стать чемпионом мира надо пахать на тренировках. Каждый выбирает сам свою профессию, кто на завод, а кто спортом заниматься)
16:15:46 27-10-2026
Капитан Шубенков не выполнил поставленную задачу.
16:30:35 27-10-2026
я когда его увидел сразу понял что продует
17:49:52 27-10-2026
слабак !позор алтайского края !
20:00:51 27-10-2026
Сергей, это тебе не перед журналистами пыжится. Там надо было работать через не могу. А ты в этом слабак!
23:16:59 27-10-2026
Вроде и боролся,но с виду как будто всего себя не оставлял на испытаниях
23:39:30 27-10-2026
Бабки за участие срубил. Барьеры закончились. Теперь только на разные шоу, где платят.
23:49:35 27-10-2026
Говорят есть всякие сообщества троллей. Один кидает ссылку на какое-то событие в новостях и все бегом туда - удовольствие получать. Вам что плохого сделал этот добрый человек? )
У самих-то какие громкие успехи? Кроме как отработать целиком рабочий день.
08:47:05 28-10-2026
Гость (23:49:35 27-10-2026) Говорят есть всякие сообщества троллей. Один кидает ссылку н... Отработать целый день - это одно, а участвовать в шоу - это другое. Поддержать своего спортсмена в борьбе на спортивных соревнованиям - это одно (это уважение, гордость за человека, представляющего твой город, страну), а смотреть на бывших спортсменов в шоу - это другое (развлекуха, не более).