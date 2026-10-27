Планируется, что в этом году установят новую 32-метровую елку

27 октября 2026, 16:25, ИА Амител

Новогодняя площадь Свободы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле началась подготовка к обустройству площади Свободы для проведения новогодних мероприятий, сообщает мэрия.

"В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры для выбора подрядчика на обустройство центрального новогоднего городка на площади Свободы", — говорится в сообщении.

Напомним, 2026 год барнаульцы также встречали на площади Свободы, где установили главную городскую елку и обустроили новогодний городок. Праздничное пространство объединяет площадь, парк культуры и отдыха "Центральный" и улицу Мало-Тобольскую, где проходят основные городские новогодние события.

Кстати, в этом году елка будет новой. Ее высота составит 32 метра, как и у прежней конструкции, а вот украшения будут лучше.