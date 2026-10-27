Главные новогодние торжества в Барнауле вновь пройдут на площади Свободы
Планируется, что в этом году установят новую 32-метровую елку
27 октября 2026, 16:25, ИА Амител
В Барнауле началась подготовка к обустройству площади Свободы для проведения новогодних мероприятий, сообщает мэрия.
"В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры для выбора подрядчика на обустройство центрального новогоднего городка на площади Свободы", — говорится в сообщении.
Напомним, 2026 год барнаульцы также встречали на площади Свободы, где установили главную городскую елку и обустроили новогодний городок. Праздничное пространство объединяет площадь, парк культуры и отдыха "Центральный" и улицу Мало-Тобольскую, где проходят основные городские новогодние события.
Кстати, в этом году елка будет новой. Ее высота составит 32 метра, как и у прежней конструкции, а вот украшения будут лучше.
16:29:42 27-10-2026
новогодняя ёлка - это когда прям Ёлка - ёлка.
А это ...
19:16:11 27-10-2026
Шинник (16:29:42 27-10-2026) новогодняя ёлка - это когда прям Ёлка - ёлка.А это ...... ]
конус :)
19:26:53 27-10-2026
Здравствуй, елка Новый Год (19:16:11 27-10-2026) ... Конусообразный ершик это.
19:00:13 27-10-2026
Я один подметил, что Новый год как-будто детский праздник, а почему-то Ёлочку ставят перед крыльцом ЕР? Логики в этом нет, но что-то в этом все-таки есть.
19:29:58 27-10-2026
В этом году наполняемость площади будет такой же как на фото? Вот люди, ранее гулявшие на Сахарова, оценили... Спасибо что перенесли в тихий тьмутараканский уголок.
08:36:35 28-10-2026
Гость (19:29:58 27-10-2026) В этом году наполняемость площади будет такой же как на фото... Ну почему же? Рядом Арбат со всем его великолепием. И ещё Лестница.
09:10:48 28-10-2026
Гость (19:29:58 27-10-2026) В этом году наполняемость площади будет такой же как на фото... А они мастера превращать некогда людные шумные места и празднества в пустыню.Возьмите Старый Базар с его Арбатом ,парк Центрального района.Раньше там было народу тьма,теперь безлюдно и тихо.И Ёлку тоже сделали такой же.Просто волшебники они какие то у нас.
20:08:23 27-10-2026
а старую куда? что старая что новая. лишь бы деньги растратить...
21:40:44 27-10-2026
очень плохое место, прошлый год ездили, в этом уже не поедем, верните елку на Сахарова
21:49:17 27-10-2026
Раньше на этой площади помещались и ёлка, и множество снежных фигур с горками. Площадь небольшая, зачем на ней такой кипарис, хватило бы и 12-15 метров в высоту и 3-4 в обхвате, чтоб детей в хороводе не терять надолго
09:51:54 28-10-2026
А вы в курсе что на площади Свободы мобильный интернет ограничен как и везде в целях вашей безопасности?
10:29:53 28-10-2026
Гость (09:51:54 28-10-2026) А вы в курсе что на площади Свободы мобильный интернет огран...
Мы жили намного безопаснее, пока государство не решило нас защитить
10:00:30 28-10-2026
Площадь Свободы подходит под районную елку,но никак не городскую.
совсем не ставьте,чем такой позор
10:44:55 28-10-2026
Жаль, что снова на площади Свободы. В прошлом году из-за места расположения не поехали, и в этом не поедем. Неудобно. Площадь Сахарова самое подходящее место, привычное и удобное
12:03:37 28-10-2026
Свобода от кого, чего и зачем ?
22:10:33 07-11-2026
Планировали объединить площадь, горпарк, выход к нагорному парку и пешеходку в единое пространство. Но обещанного десятилетиями ждут, трамвайное кольцо и поныне там, снова придётся пробираться к локациям, через проезжую часть, через строительные ограждения.