В период неблагоприятных метеоусловий предприятиям рекомендуют сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

27 октября 2026, 16:31, ИА Амител

Трубы Барнаула / Фото: amic.ru

В Алтайском крае второй раз подряд продлили режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба". Ограничения будут действовать до 10:00 среды, 28 октября. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, с 18:00 27 октября до 10:00 следующего дня в восточных и южных предгорных районах края сохранятся погодные условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе. Предупреждение распространяется на расположенные в этих районах городские и сельские поселения.

В период действия режима "черного неба" предприятиям рекомендуют сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Такие меры должны способствовать уменьшению загрязнения воздуха при неблагоприятной погоде.

Напомним, впервые режим неблагоприятных метеоусловий в Алтайском крае объявили 25 октября. Уже на следующий день, 26 октября, его действие продлили еще на сутки. Теперь предупреждение сохраняется до утра 28 октября.