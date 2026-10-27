Изменения уже отражаются на стоимости аренды

27 октября 2026, 16:17, ИА Амител

Квартира, аренда / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России собственники съемного жилья начали активнее бороться за арендаторов. Из-за увеличения предложения на рынке владельцам квартир приходится снижать цены, разрешать проживание с детьми и домашними животными, а иногда даже покупать мебель под запросы жильцов. Как сообщает "РосБалт", рынок аренды постепенно меняется в пользу квартиросъемщиков, хотя ситуация существенно различается в зависимости от региона.

К октябрю 2026 года количество объявлений о сдаче квартир в крупнейших российских городах увеличилось на 17–29% за год. В Московской и Ленинградской областях предложение выросло практически вдвое.

Эксперты связывают происходящее с выходом на рынок квартир, приобретенных несколько лет назад в качестве инвестиций. Одновременно высокая стоимость ипотеки мешает собственникам продавать недвижимость, поэтому они предпочитают сдавать ее в аренду.

"На рынок все еще продолжают выходить тысячи «инвестиционных» квартир в недавно сданных ЖК, купленных на стадии котлована в период ипотечного бума прошлых лет", — рассказал эксперт по недвижимости Виктор Галкин.

Рост предложения изменил поведение арендодателей. Теперь недостаточно просто разместить объявление и ждать звонков. Квартиросъемщики сравнивают цены, состояние жилья, транспортную доступность, мебель, бытовую технику и коммунальные расходы. Собственникам менее привлекательных объектов приходится идти на уступки.

В частности, владельцы квартир стали охотнее соглашаться на заселение семей с детьми и людей с домашними питомцами. Некоторые готовы приобретать недостающую мебель или разрешают вносить залог частями на протяжении трех-четырех месяцев.

Однако рассчитывать на подобные послабления повсеместно пока не стоит.

"О переходе «в рынок арендатора» говорить можно с оговорками, но тренд явно в эту сторону: у съемщиков сегодня больше выбора и больше переговорной силы, чем год назад", — отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

По его словам, конкуренция особенно заметна в крупных городах, где активно строят новое жилье. В регионах с небольшим количеством свободных квартир условия по-прежнему чаще диктуют собственники.

Изменения уже отражаются на стоимости аренды. В Москве однокомнатную квартиру осенью 2026 года в среднем предлагают за 69 900 рублей в месяц. Это на 2% меньше, чем год назад. Студии подешевели на 5%, до 66 900 рублей, а аренда двухкомнатных квартир стала доступнее на 6%.

При этом небольшое жилье остается самым востребованным: на него приходится более 75% поисковых запросов.

В дорогом сегменте ситуация тоже меняется. По словам риелтора агентства "Альянс" Натальи Семеновой, состоятельные покупатели все чаще приобретают элитные квартиры для себя, а не для последующей сдачи. Их доля в рассматриваемом сегменте достигает 80%. Дополнительное предложение создают инвесторы, которые не смогли быстро перепродать дорогостоящие квартиры после ремонта и теперь вынуждены искать арендаторов.

В то же время самый бюджетный вариант съемного жилья — комнаты — продолжает дорожать. По данным портала "Мир квартир", в Хабаровске ставки выросли на 38,6%, в Чите — на 34,2%, в Астрахани — на 28,1%. В Москве аренда комнаты обходится в среднем в 24 185 рублей в месяц, в Подмосковье — в 18 004 рубля, а в Санкт-Петербурге — в 17 428 рублей.

Основными арендаторами комнат остаются студенты, молодые специалисты и иностранные работники. Для владельцев многокомнатных квартир такой способ сдачи зачастую оказывается выгоднее, чем поиск одного нанимателя на всю жилплощадь.

До конца года резких изменений цен эксперты не ожидают. Высокие ипотечные ставки продолжат поддерживать спрос на съемное жилье, несмотря на увеличение числа предложений.

"Несмотря на рост предложения, я бы не ожидал серьезных корректировок цен. Полагаю, подвижки могут быть в пределах 5–7%", — считает Виктор Галкин.

По его прогнозу, квартиры с хорошим ремонтом и удобным расположением продолжат быстро находить жильцов. А вот собственникам жилья с устаревшей обстановкой придется выбирать между снижением арендной платы и дополнительными вложениями в ремонт.