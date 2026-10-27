"МегаФон" выяснил, кто чаще покупает запоминающиеся телефонные комбинации и каким цифрам отдает предпочтение

27 октября 2026, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFGVuXsx

Пользователь смартфона / Фото: пресс-служба "МегаФон"

Девятки, нули, восьмерки и семерки особенно нравятся жителям Алтайского края, которые приобретают красивые телефонные номера. К такому выводу пришли аналитики "МегаФона" после изучения продаж с начала 2026 года. По спросу на оригинальные сочетания регион вошел в тридцатку лидеров страны.

Кто чаще покупает красивые номера

Основная аудитория услуги на Алтае — люди от 31 до 45 лет. Они совершают 42% всех покупок. Еще по 18% приходится на клиентов в возрасте 21–30 лет и тех, кому пока не исполнился 21 год, включая детей.

Мужчины проявляют заметно больший интерес к необычным комбинациям, чем женщины. Среди покупателей их 69%, тогда как на представительниц прекрасного пола приходится 31%.

Какие цифры нравятся россиянам

В масштабах России предпочтения немного отличаются. Здесь чаще выбирают девятки, семерки и нули.

При этом 79% продаж составляют номера "бронзовой" категории. Обычно это более доступные варианты с несложными сочетаниями цифр. Еще 18% занимают "серебряные" — с более заметными повторами, которые проще запомнить. Их стоимость, как правило, выше.

Особенно активно такие номера приобретают в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Краснодарском крае и Чечне. Среди регионов с высоким спросом также оказались Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ставропольский край и ХМАО — Югра.

Зачем абонентам красивые номера

По словам коммерческого директора "МегаФона" Дмитрия Рудских, для многих абонентов выбор телефонного номера стал способом самовыражения.

"Все чаще россияне воспринимают свой телефонный номер как часть личного бренда и инструмент для построения доверия с окружающими. Мы готовы предложить решения и варианты, которые помогут найти тот самый уникальный код, отражающий их индивидуальность", — отметил Дмитрий Рудских.

Представитель компании отметил, что 34% пользователей при поиске красивого номера сразу вводят любимое сочетание цифр или целенаправленно ищут комбинацию, которую будет легко запомнить.

ПАО "МегаФон", ИНН 7812014560

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