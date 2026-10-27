Для многих семей встреча поезда Деда Мороза — это уже традиция

27 октября 2026, 16:45, ИА Амител

Поезд Деда Мороза / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Поезд Деда Мороза отправится в путь 8 ноября, начав традиционное путешествие из Великого Устюга, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

"Предстоящий зимний сезон станет для проекта «Поезд Деда Мороза» уже шестым по счету. Маршрут начнется традиционно из Великого Устюга. Поезд отправится из Великого Устюга в воскресенье, 8 ноября", — рассказал Колесников.

Заместитель главы РЖД сообщил, что протяженность маршрута в сезоне 2026-2027 составит около 24 тысяч километров.

"Завершится маршрут в Великом Устюге 9 января уже следующего года", — сообщил Колесников.

Во вторник, 27 октября, РЖД объявили о начале продажи билетов на мероприятия по специальной программе. Билеты будут доступны с 11:00 по московскому времени в первые несколько городов, где будет останавливаться поезд, — от Инты до Омска. В дальнейшем продажи будут открываться ежедневно, охватывая период до 30 дней до прибытия поезда в каждый город.

"Во время стоянок посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. А для обладателей билетов в поезд волшебника запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом, квест и чаепитие или кукольный спектакль", — уточняют в РЖД.

Поезд Деда Мороза — это передвижная резиденция новогоднего волшебника. В его составе — праздничные вагоны, включая сказочную деревню, кукольный театр, сувенирную лавку, вагон Снежной Королевы, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, а также спальные вагоны для помощников Деда Мороза.

Развлечения в поезде доступны как для всех пассажиров, так и по отдельным билетам с заранее составленной программой. Первый рейс поезд Деда Мороза совершил 5 декабря 2021 года.

Ранее amic.ru писал, почему Новый год считают самым волшебным и как не разувериться.