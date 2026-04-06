В России 2026 год пройдет без шестидневных рабочих недель

Текущий год обещает быть более сбалансированным с точки зрения соотношения рабочих и выходных дней

06 апреля 2026, 15:43, ИА Амител

Работа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В 2026 году россияне, работающие по пятидневному графику, не будут трудиться по шестидневным рабочим неделям, сообщил РИА Новости Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.

Он проанализировал производственный календарь и трудовые ресурсы страны на 2026 год и пришел к выводу, что для работников с пятидневной рабочей неделей не будет ни одного шестидневного периода подряд.

«В 2025 году был только один шестидневный период — с 27 октября по 1 ноября. В 2024 году таких периодов было три: с 22 по 27 апреля, с 28 октября по 2 ноября и с 23 по 28 декабря», — заключил эксперт.

Ранее россиянам напомнили о грядущих длинных выходных в мае и июне.

Россияне будут дважды отдыхать по три дня из-за майских праздников

Уже с 1 по 3 мая вся страна будет отмечать Праздник Весны и Труда, что подарит сразу три нерабочих дня подряд
